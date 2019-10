Hoy viernes 25 de octubre a las 19:00 horas, en la Ciudad de San Luis Potosí, vamos a hacer la presentación del nuevo título de la editorial Pluma y Martillo, división de Morton Subastas. Se trata de Los Olvidados. Poética de los Ferrocarriles, libro de fotografías de Ildefonso Acevedo y textos de Luis Ignacio Sáinz, esto en el Museo del Ferrocarril, Jesús García Corona.

El proyecto para hacer este libro nace el año pasado durante la conversación que sostuve en una comida con mi amigo Ildefonso Acevedo, en el restaurante Bellinghausen dentro del club Mundet. Ahí Ildefonso me platicaba de uno de tantos proyectos que había realizado haciendo valuaciones, y al que particularmente se refería le tomó varios años (de 1996 a 2003) realizarlo; esta valuación/inventario lo llevó a viajar a toda la República Mexicana haciendo las fichas y fotografiando todo el patrimonio de lo que fue Ferrocarriles Nacionales de México, para que de esta manera se privatizaran y desincorporaran.

Ildefonso Acevedo es fotógrafo desde que tuvo su primera cámara a los trece años, ha viajado por más de 38 países siguiendo su afición a la fotografía. Él y su esposa Malena tienen la Colección Acevedo-Mansour conformada por más de 40,000 fotografías, muchas de ellas de fotógrafos muy conocidos y famosos, hasta otras de anónimos comprados en subastas y mercados de pulgas que documentan una época o lugar en específico y que son parte de la historia de México y de otros lados del mundo, entre ellas, cuentan con un buen acervo sobre el medio oriente.

La conversación se tornó muy interesante cuando describía lo que vio al hacer este trabajo, el deterioro de los ferrocarriles en México, una tristeza todo el abandono de estaciones, máquinas locomotoras, vagones, carros, tanques, almacenes repletos de refacciones obsoletas, ruedas de ferrocarril por doquier, bosques y malezas recuperando lo que fueran las vías y pasos del mismo, el cómo la gente vive en los carros abandonados o tomados a lo que fuera Ferrocarriles Nacionales de México.

Con su plática empezó la idea de que este archivo de fotografías tenía que conocerlo mucha más gente que solo el equipo de Ildefonso que realizó el inventario y avalúo, decidimos que era importante que generaciones posteriores a la nuestra conozcan en el estado que estaba lo que en su momento fue un medio de transporte para muchos pasajeros, fuente de trabajo de maquinistas, operadores, mecánicos, personal administrativo; el medio de transporte que movió toneladas de carga, de ganado, grano, petróleo, químicos y lo importante que era para todas aquellas poblaciones por las que pasaba y que se quedaron sin comunicación y en el olvido al ya no tener ese tren que traía y llevaba noticias y vida a esos lugares.

El crecimiento de la red ferroviaria en la República Mexicana se lo debemos a Porfirio Díaz que en el año de 1877 recibió un país con 669.5 kms de vías de ferrocarril y que a su partida, en 1910, dejó más de 24,719.5 kms. Ironías de la vida, la Revolución Mexicana se hizo a caballo, pero también en la comodidad de los trenes, en sus vagones y carros. Para 1937 se expropiaron las empresas ferroviarias y lo demás es historia.

Seguimos en la conversación en el Bellinghausen y, después de otro whisky, decidimos hacer un libro para mostrar lo más representativo de las miles de fotografías del estudio.

Así acordamos pedir la asesoría y consejo de mi muy buen amigo Luis Ignacio Sáinz a quien inmediatamente le gustó el proyecto de hacer el libro. Semanas más tarde ya estaban Ildefonso y él trabajando en el orden de capítulos y la labor titánica de escoger las imágenes que aparecerían, tarea nada fácil por la cantidad de fotos.

No teníamos un título específico para el libro que ya iba muy adelantado, cuando en una de las sesiones de revisión con Ildefonso, Luis Ignacio, Guillermo Del Castillo (quien lo diseñó) en mi oficina viendo las fotografías tristes y melancólicas, alguien sugirió que podría llevar el título de Los Olvidados, otro comentó que ese era el título de una de las películas de Luis Buñuel, pero decidimos quedarnos con ese nombre. Las fotografías son espléndidas, no solo sirvieron para el propósito de inventario y avalúo, sino que nos muestran el vacío que quedó al ya no funcionar el ferrocarril, al ver todo ese material y equipo obsoleto regado por todos lados, ese vacío se acentúa mucho más al no haber ninguna persona ni ser vivo en ellas, el ser más vivo que aparece es un guajolote muerto en uno de los andenes de Somorriel, Hidalgo, esa fotografía que es en blanco y negro podría también aparecer en cualquier película de terror.

Importante es que la presentación se realiza en este Museo del Ferrocarril en San Luis Potosí que también fuera una estación de tren con salidas y llegadas a varias poblaciones y sirve de testigo mudo de lo que muestran las fotografías de Ildefonso Acevedo.

La portada es muy sugerente y se escogió con mucho cuidado; muestra dos carros tanque completamente oxidados en un campo lleno de flores de cempasúchil en Tecuanipan, Puebla. Como ya sabemos la flor de cempasúchil es la flor de muertos, tal como los ferrocarriles que aparecen en el libro.