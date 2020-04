“Getty Challenge” y el “Flying Mustang”

La otra noche, cuando me metía en la cama, Patti mi mujer me comentó: "…mañana jueves voy a empezar a arreglar el archivo de fotografías…", me quedé en silencio haciendo cuentas y le dije: "…el jueves fue hoy… mañana es viernes…".

No llevamos más de quince días y se empiezan a confundir los días, al no haber referencias perdemos la consistencia de lo que vivimos.

Por mi lado, yo sigo en las juntas diarias de trabajo con colaboradores de la Casa de Subastas vía videoconferencias, y es aquí cuando valoro mucho el regalo de tener internet, pues puedo llevar las juntas del negocio, reuniones con amigos vía Whatsapp (nos estamos viendo casi diario a la una y media de la tarde y en algunas “reuniones” hasta brindamos cada quien en su pantalla con un tequila, un campari o una cerveza), veo y escucho música y busco cualquier cantidad de información inútil, me entretengo con muchas cosas como es la app FlightRadar24 que muestra todos los vuelos de aviones en tiempo real (ahora muy disminuidos) veo noticias en periódicos o en vivo de algún canal; es realmente increíble lo que puede uno encontrar.

Tener tiempo es un lujo del que ya nadie podíamos jactarnos y es lo que nos ha regalado esta pandemia. Si sabemos cómo aprovecharlo, haremos de estos días de resguardo un gran momento para explorar y descubrir cosas que no sabíamos que nos gustaban tanto, intereses que teníamos en el olvido y talentos ocultos que pueden resurgir tan solo por estar en casa, en calma, en búsqueda.

No manejo Facebook ni Twitter y Whatsapp lo tengo que dosificar porque si no me la paso viendo memes, noticias, pensamientos, cadenas, chistes y re-enviando gran cantidad de vaciladas a todos mis contactos, trato de abrir la aplicación cada dos horas, que en situaciones como esta de no salir de casa, es difícil aguantar la tentación de no revisar todo lo que están enviando.

Instagram lo veo poco pero encontré algo que me gustó mucho, se trata del Getty Challenge, este desafío se inspiró en algo similar a lo que hizo el Rikjsmuseum en Amsterdam con la cuenta de Instagram: @tussenkunstenquarentine (entre el arte y la cuarentena en holandés) y de lo que se trata es de recrear una de las grandes obras de arte utilizando lo que puedas conseguir en tu casa, ha tenido una respuesta masiva a nivel mundial, con tanta gente que no puede salir de su casa por la pandemia del Covid 19. Lo que se requiere es ser creativos en la recreación de la obra, y viendo los resultados, vaya que hay gente creativa cuando se compara la obra original y vemos la interpretación que le dan los participantes (Instagram Getty Challenge). Se dice que el arte imita a la vida pero ahora que la vida está detenida es tiempo de imitar al arte haciendo estas recreaciones.

Les va a divertir ver lo que ha hecho mucha gente para pasar un buen rato y olvidarse del confinamiento, puede ser que se animen a hacer algo de su obra de arte favorita, así encontramos obras recreadas de Dalí, Rembrandt, Diego Rivera (Alcatraces), Frida Khalo (dos Fridas), Magritte, y una muy repetida es la de Johannes Vermeer, La Joven de la Perla.

Por otro lado nos encontramos que todas las casas de subasta a nivel mundial hemos tenido que posponer los remates en vivo por el Covid-19 (seguimos vendiendo con las subastas en línea). Una de las que se pospusieron fue la de Mecum Auctions, dentro de las más importantes casas de subasta de automóviles en los Estados Unidos, cambió la de Dana Mecum Original Spring Classic (edición 33) para junio 23 al 28 que se realiza en Indianapolis, donde van a rematarse más de 2,000 automóviles.

Esta subasta es importante porque salen a la venta 12 autos de la colección de John Atzbach, el mayor coleccionista y máxima autoridad en todo lo relacionado con Shelby. Hay que recordar que Carroll Shelby (1923-2012) fue corredor y diseñador de autos que trabajó en los AC Cobra (Shelby Cobra), Mustang, y con Ford Motor Co. para llegar a ganar Las 24 horas de Le Mans con el piloto Británico Ken Miles (1918-1966) en un Ford GT40 (la historia de cómo gana Ford las 24 horas de Le Mans se puede ver en la película Ford vs Ferrari, muy recomendable para verse también en estos días).

Pero regresando a los 12 automóviles que se van a subastar de la colección de Atzbach, hay ni más ni menos 9 que son Mustang preparados por Shelby, y uno en particular, el que llaman el “Flying Mustang”, fue el primer prototipo modelo R que Shelby preparó para las pistas y para que Ford pudiera competir contra los Chevrolet Corvette de la General Motors.

Se trata de un Ford Mustang Shelby GT350R (5R002) 1965 color blanco Wimbledon con dos rayas azules de la nariz a la cola del auto (que lo hacen ver espectacular), interiores negros, un motor 289 CI de 4 velocidades y que desde su primera carrera en Green Valley Raceway (Texas) ganó piloteado por el mismo Ken Miles de Le Mans; aquí es donde se hace famoso el auto como el “Flying Mustang” ya que hay fotografías del coche ¡con las 4 ruedas en el aire!. La subastadora considera que puede romper el récord de subasta de un Ford Mustang, el récord lo tiene el Mustang 1968 color Highland Green GT390 que fue el que se utilizó en la película Bullit con Steve MacQueen, famoso por la persecución en las calles de San Francisco (otra película muy recomendable de ver en esta cuarentena), este auto se vendió también con Mecum Auctions en su subasta de Kissimmee, Florida en $3.74 millones de dólares en enero de este mismo 2020. Hay que ver cómo va a estar el ambiente para junio, esperemos después de esta pandemia, quizás veamos el nuevo récord para un Mustang.