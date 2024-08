El US Open 2024, una locura

Nueva York concentra en los próximos 15 días la atención del mundo deportivo, no solamente por el cuarto y último torneo de Grand Slam sino por todo lo que está pasando alrededor del mismo, con diversas situaciones que distraen la atención de los aficionados en diversos aspectos como el muy comentado caso de doping de Jannik Sinner, la forma en que sus propios colegas han comentado el asunto, los más de 75 millones de dólares que se repartirán en premios los hombres y las mujeres en igualdad de circunstancias por la lucha de la igualdad de género, las lesiones que los tenistas están teniendo por el exceso de partidos y por el gran espectáculo que ofrece este torneo.

Los medios juegan un papel determinante en un torneo de Grand Slam y la televisión y su magia tienen la forma, hoy, de cubrir para todo el mundo, prácticamente, cada partido que se celebra en el Centro de Tenis Billie Jean King.

En las mujeres siempre suelen existir sorpresas siendo las favoritas Iga Swiatek y Aryna Sabalenka, sin olvidar que la campeona del año pasado Coco Gauff podría volver a sorprender y ganar el torneo. Las mujeres luchan por la igualdad de premios y la Asociación de Tenis de Estados Unidos, organizadora del torneo, otorga la misma cantidad en premios desde hace algunos años en ambas catergorías, con algunos reclamos de patrocinadores que prefieren el tenis de los hombres porque juegan a 3 de 5 sets y tienen mayor seguimiento que las mujeres, pero es un tema que podría ser analizado con data.

Entre los hombres está el controvertido Jannik Sinner. Novak Djokovic no está lejos de ganar su título 25 de Gran Slam y seguir rompiendo récords y en tercer lugar Carlos Alcaraz. Los tres con la misma probabilidad de ganar. Pero Sinner está muy presionado con su controvertido tema; Djokovic no ha jugado desde que ganó la medalla de oro en París y Carlos Alcaraz ha dado muestras de distracción y no será fácil que mantenga un buen nivel durante los próximos 15 días, donde se deberán ganar siete partidos para ser campeón.

Entre los latinoamericanos brilla Argentina, que presenta más de una docena de jugadores en los cuadros principales. Muchos otros países de América Latina presentan a diversos tenistas y Mexico tiene una mínima participación donde se destacan los doblistas como Santiago González, Miguel Ángel Reyes Varela y Giuliana Olmos, además de Renata Zarazúa en singles.