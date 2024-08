Es el petróleo, estúpidos

¿Por qué Venezuela no cae si, como dice la narrativa de Estados Unidos, se vive en una dictadura brutal? porque no hay tal. Detrás de la (esa si) ofensiva brutal mediática que EU ha montado en contra de Venezuela desde que el chavismo está en el poder, no hay otra cosa más que el interés por el codiciado petróleo venezolano.

Conforme pasan los días, el tono de la oposición venezolana y del secretario de Estado de EU, Antony Blinken, ha ido bajando y, vaticino, desaparecerá en semanas. María Corina Machado y Edmundo González, fueron incapaces de presentar ante el Tribunal Supremo de Justicia de aquel país, las supuestas pruebas que demuestran, según ellos, que los resultados les benefician. Los reclamos han dado paso a la mesura y la tranquilidad y así quedarán.

El sistema electoral venezolano está más avanzado que en muchos países de la región, incluído México, pues no se vota en papeletas ni se cuentan los votos, se tiene un sistema completamente automatizado que ya ha sido probado, dando resultados infalibles. A aquellos reclamadores de otros países, se les olvida este detalle y cómicamente, piden un “recuento” de votos que no puede existir.

La ofensiva mediática montada por EU y replicada en infinidad de bloques de derecha y centro de muchos países, no ha logrado su propósito. La realidad es que el bloqueo económico que enfrenta Venezuela ha deteriorado las condiciones de vida de las personas, ya que no se trata de una economía acostumbrada a producir bienes, servicios o alimentación, no, la realidad es que no cuentan con una autonomía alimentaria que les permita sobrevivir sin necesidad del exterior.

Esta situación obviamente ha causado descontento social, pero no como lo quieren mostrar. La realidad es que ese bloqueo no ha sido suficiente para ganar las elecciones, pues se mantiene el mismo porcentaje de derecha orgánica, entre el 30 y 40 por ciento, más aún, Maduro, que le ganó a Capriles con 200 mil votos, hoy gana con 600 mil votos más que Edmundo González, esa ofensiva mediática no tiene el mismo ánimo en el interior. Los “militantes de Facebook” no dan resultados y eso lo olvida la derecha.

La preocupación por el bien de la democracia no es otra cosa que la negación a una evolución y que hay una redefinición del mundo moderno donde la unipolaridad está colapsando, donde EU ya no es la mano que mece la cuna y Venezuela, desde el chavismo, se ha convertido en un elemento trascendental para el apoyo del progresismo de las izquierdas en latinoamérica. El equilibrio en este continente viene junto con Venezuela, pues de otra forma, estaríamos en un concierto de naciones donde la batuta está de un solo lado y esto no es concebible si la aspiración de todas y todos es un mundo libre, tomando como significado de éste, que existan distintas facciones y distintas realidades.

Esta ofensiva mediática también ha traído a uno que otro confundido, pues inclusive actores de la izquierda latinoamericana se han dejado llevar por esta ola tan fastuosa que se inventan de pronto los imperialistas. A todos ellos hace falta recordarles o ponerles frente a los ojos por qué no les ocupa lo que sucede en otras naciones en donde, efectivamente, se vive, dejen ustedes, sin democracia, se vive en auténticas dictaduras, pero ¿por qué ahí el paladín de la democracia no da un manotazo en la mesa para poner orden?, porque son países demasiado lejanos y además, pobres, sin ningún tipo de interés para EU.

¿Qué codicia EU a Venezuela? es muy claro, el petróleo, ese oro negro, ligero, cercano, fácil de transportar a EU si es que hubiera un gobierno afín. El petróleo venezolano está en aguas someras, lo que implica una fácil extracción, con una producción en ascenso a casi 900 millones de barriles que le caerían muy bien a EU. Y bueno, el litio, que si bien las reservas más grandes de este metal se encuentran en Bolivia, Venezuela no se queda atrás.

En este contexto, es muy relevante reconocer el papel de Venezuela con las izquierdas, es tiempo de unirse alrededor de la revolución bolivariana y no dejarnos guiar por el supuesto “interés democrático” de EU, que como la historia lo atestigua, fue capaz de invadir Kuwait en los 90´s, enarbolando la democracia, la cual por cierto, sigue sin ser una realidad en aquella región.