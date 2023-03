¡Si tocan a una, respondemos todas!

¿Cómo se puede calificar a una Ciudad donde 6 mujeres son asesinadas al mes por el simple hecho de ser mujeres?

Donde todos los días 7 mujeres son violadas y donde también, todos los días desaparecen 20 niñas y mujeres adolescentes y jóvenes en su mayoría; aunque la autoridad no reconozca más de 5 en sus cifras.

Esta ciudad tiene el vergonzoso primer lugar nacional en reportes de violencia familiar: 31 mil denuncias reportadas en 2022. También en llamadas de emergencia: casi 300 mil mujeres reportaron agresiones.

Por eso no dejamos de marchar y de exigir justicia.

Este día, todas las mujeres conmemoramos nuestra lucha histórica por la igualdad, las libertades, el reconocimiento político y el ejercicio efectivo de todos nuestros derechos.

Este día denunciamos la violencia que vivimos y la respuesta de autoridades que prefieren poner muros y barreras, en lugar de articular esfuerzos para cambiar una realidad que duele, que indigna y que ha marcado a miles de familias.

Esta fecha nos permite visibilizar el papel central que tenemos las mujeres en todas las esferas de la sociedad y recordamos a todas aquellas mujeres que abrieron camino y que destacaron en todos los ámbitos de la vida donde hoy estamos presentes.

Pero aún falta mucho por hacer. Empezando por la urgencia de romper los círculos de violencia en los que muchas mujeres se encuentran atrapadas, por no contar con las condiciones que les permitan ser independientes económicamente y por ello estar obligadas a depender de sus agresores.

Por eso, las mujeres que tenemos la fortuna de ocupar un cargo público, tenemos nuestro principal compromiso con las mujeres. No entiendo que una mujer haga política sin pensar en otras mujeres; sin que sean su prioridad.

Estoy convencida de la importancia de caminar en la vida con causas y la mía son las mujeres y los niños. Si algo me mueve todos los días, es contribuir a mejorar y cambiar sus vidas.

Hoy tengo la responsabilidad de estar al frente de una alcaldía de esta Ciudad y desde ahí todos los días trabajamos por las mujeres en dos vertientes:

En primer lugar, trabajamos por su independencia y empoderamiento, con programas como las estancias infantiles, que permiten a las mujeres conciliar familia y trabajo, la tarjeta aliada que apoya el ingreso de jefas de familia que se hacen cargo de sus hijos solas y viven en condiciones vulnerables y con ferias del empleo y mecanismos de capacitación.

En segundo lugar, con programas y mecanismos para fortalecer su protección y seguridad: los puntos violeta que son sitios de resguardo para mujeres que viven situaciones de riesgo, contacto mujer, un programa a cargo de mujeres policías para auxiliar a mujeres víctimas de violencia, la línea aliada que brinda orientación legal y psicológica los 365 días del año las 24 horas y un refugio creado y operado con recursos 100% propios de la alcaldía para mujeres y sus hijas e hijos, que hayan vivido violencia feminicida.

Sí podemos tener gobiernos encabezados por mujeres que hagan de ésta su prioridad y se esfuercen por cambiar la vida de otras mujeres.

Hoy el cambio está en nuestras manos para no continuar repitiendo cada 8 de marzo el anuncio de incrementos en feminicidios y falta de igualdad.

Este día alzamos la voz por las que ya no están y por las que vienen. Por el derecho que tenemos todas a ser dueñas de nuestro destino y escribir nuestra historia con libertad, sin miedo y empoderadas.

Justicia para Vania. Justicia para Inés. Justicia para Laura. Justicia para Brenda. Justicia para todas las que ya no están. Justicia para todas las que no pueden alzar la voz. Justicia para que el día de mañana, ya no haya ni una menos.



Alcaldesa de Álvaro Obregón. CDMX