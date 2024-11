Silvia Pinal y Mujer, Casos de la Vida Real: Un legado que interpela al México de hoy.

"Acompáñenme a ver esta triste historia." Esta frase, que tantas veces resonó en la televisión mexicana, es el eco de una figura emblemática: Silvia Pinal, actriz, productora y política que marcó un antes y un después en la vida pública del país. Ayer despedimos a una mujer cuya influencia trasciende generaciones y cuyo legado sigue vigente en los debates más urgentes de nuestra sociedad.

Uno de los mayores aportes de Silvia Pinal fue su programa “Mujer, Casos de la Vida Real”, una producción que, aunque con el tiempo pudo parecer desfasada, rompió paradigmas al abordar problemáticas como la violencia de género y la negligencia institucional. Estrenado en 1986, tras los devastadores efectos del terremoto de 1985, el programa reflejó el dolor y la injusticia de quienes enfrentaban no solo catástrofes naturales, sino también el abandono de las autoridades. La serie abrió un espacio en la televisión para dar visibilidad a problemas que antes permanecían ocultos, marcando un hito en el uso de los medios como herramienta de denuncia social.

Sin embargo, el legado de Silvia Pinal contrasta con los retos actuales. A pesar de los avances en la lucha contra la violencia de género, México sigue enfrentando niveles alarmantes de violencia hacia las mujeres. El paquete económico para 2025, presentado el pasado 15 de noviembre, propone recortes significativos en programas clave para esta lucha, como Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y el Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Además, se contempla una reducción del 7% en los fondos destinados a la CONAVIM y al INMUJERES, lo que genera incertidumbre sobre la capacidad operativa de la futura Secretaría de las Mujeres, cuya creación aún está pendiente de aprobación por el Congreso.

Mientras tanto, las estadísticas reflejan un panorama desolador. En 2022 se registraron 3,778 mujeres víctimas de homicidio doloso y feminicidio, lo que equivale a 10.4 mujeres asesinadas diariamente.Este nivel de impunidad, que alcanza el 56.6% en los casos de feminicidio, se suma a una realidad en la que 7 de cada 10 mujeres han enfrentado al menos un episodio de violencia a lo largo de su vida. Las formas más comunes de violencia, la psicológica (50.6%) y la sexual (49%), siguen afectando a millones de mujeres. Además, el ciberacoso ha emergido como una nueva forma de violencia: en 2023, más de 10 millones de mujeres en México fueron víctimas de este delito, con una incidencia particularmente alta entre jóvenes de 20 a 29 años.

Ante esta realidad, el contexto actual exige más que solo recordar el impacto de programas como Mujer, Casos de la Vida Real: es necesario actuar. Los recortes presupuestales envían un mensaje alarmante en un país donde las tasas de violencia de género permanecen altas.

Despedir a Silvia Pinal nos invita no solo a rendir homenaje a su legado artístico y social, sino también a reflexionar sobre el trabajo pendiente. La tarea no es sencilla: requiere enfrentar la negligencia institucional que persiste en la protección de las mujeres, especialmente en contextos de encierro, migración y violencia hacia mujeres trans. Es momento de honrar su memoria no solo con palabras, sino con acciones que consoliden su lucha por un México más justo e igualitario.