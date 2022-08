Finanzas capitalinas, con buenos síntomas

Pese a todos los pronósticos reservados para muchas entidades del país, tras el impacto de la pandemia, la capital del país sigue creciendo. Así lo confirman diferentes indicadores que muestran un buen desempeño de las finanzas de la capital. Los síntomas son buenos. Tres sectores en particular han aportado mucho en este sentido: el sector inmobiliario, el sector turístico y el de los servicios.



La buena noticia es que se estima que el PIB de la Ciudad de México cierre con un crecimiento anual de 3.5% a finales de este año, pero la mala sigue siendo la tendencia inflacionaria que no logra aminorar, afectando sobre todo a los hogares de menos recursos.



Otros factores, no menos importantes, que han acelerado la recuperación económica de la capital son la reapertura y apertura de nuevos comercios (acompañada de un proceso eficiente de digitalización de trámites), el avance en el proceso de vacunación, la inversión pública (más 89 mil millones de pesos en 2022), privada y extranjera (más de 7 mil 900 millones de dólares), la buena ejecución del gasto público y la creación récord de nuevas fuentes de empleo.



En lo concerniente al sector inmobiliario, vale la pena detallar, la recuperación comenzó a ser tangible desde el año pasado. Aunque el golpe del Covid19 fue brutal, de acuerdo con el Reporte de Bienes Raíces 2022 elaborado por Lamudi, la Ciudad de México ocupó el primer lugar a nivel nacional en cuanto a oferta inmobiliaria se refiere, lo que indica que prevalece un flujo constante de capitales en el sector.



Dato interesante reportado por Lamudi es el incremento que tuvo el subsector inmobiliario de terrenos, producto de la necesidad de adaptarse a las nuevas condiciones impuestas por la pandemia. Y es que de acuerdo con la consultora inmobiliaria, muchas empresas echaron mano de la renta de terrenos, sobre todo en zonas como Vallejo, Iztacalco e Iztapalapa, para facilitar su logística de almacenamiento y distribución hacia zonas como el Bajío y el sureste del país.



Por otro lado y de acuerdo con estudios de BBVA, la construcción civil y el sector inmobiliario industrial se han mantenido como pilares del ciclo de recuperación financiera de la capital. El segundo, por ejemplo, permitió una ocupación del 100% en el primer trimestre de 2022, de los corredores industriales de la Zona Metropolitana. Esto quiere decir que hay una fuerte demanda en este tipo de construcción, sobre todo en lo referente a naves industriales.

En el caso del turismo en la capital, la CDMX se ha colocado nuevamente en el foco de eventos de talla nacional e internacional. El rápido avance en el proceso de vacunación, repito, fue un factor clave para la reanudación de todo tipo de eventos sociales, culturales, artísticos, gastronómicos, etcétera.



La Feria del Elote 2022 en Tláhuac, la Ruta Tajín CDMX 2022, el 30 Aniversario de la Lucha Libre AAA, la Fiesta de las Culturas Indígenas, la de las Flores 2022 en San Ángel y el Festival del Pulque; el CX Aniversario de la Guelaguetza en Iztapalapa, el VidCon México 2022 y la expedición de más de 2 mil 700 permisos para filmación de películas en la Ciudad de México forman parte de esta cadena que, aunque no ha logrado alcanzar los niveles pre pandemia, dejará una derrama económica superior a los 24 mil millones de dólares al cierre del año.



Finalmente, es importante mencionar el valor económico que los servicios de aviación, hotelería y restaurantes tienen en relación con la recuperación y crecimiento de las finanzas capitalinas. Tras el impacto negativo que tuvo el cierre de negocios, la cancelación de viajes y vuelos, así como la ocupación hotelera en la capital del país; la reanudación de actividades ha permitido superar un punto de inflexión en la recuperación económica y en el flujo de dinero en estos servicios.



En los primeros cuatro meses de este año, la ocupación hotelera en la ciudad alcanzó casi el 50%, rebasando por mucho al mismo periodo de 2021 y 2019. Con una afluencia aproximada de 2.7 millones de visitantes, la derrama tan sólo por esta actividad fue superior a los 26 mil millones de pesos. Y si hablamos de los restaurantes es fundamental destacar su papel en la capital como generadores de riqueza y fuentes de empleo. Un dato interesante es que, de acuerdo con la empresa de reservas en línea OpenTable, son las terrazas las que, por su formato, han experimentado una mayor demanda en los últimos trimestres.



Así pues, con cifras tangibles y la combinación de esfuerzos de diferentes actores, los termómetros financieros de la capital siguen mostrando buenos números y aunque falta mucho por hacer, vale la pena reconocer y hablar de las cosas positivas. En economía eso es inspirador.



