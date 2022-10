La abominación histórica

Hay algo decididamente paradójico en el proceder de este gobierno otoñal. Con su renovada mayoría constitucional (no obtenida en las urnas) el planteamiento de recortar atribuciones de órganos autónomos, cercenar competencias de otros poderes y proceder a una reforma electoral implica un riesgo mayor y una contradicción histórica.

Empiezo por la reforma electoral. Si la hacen “a modo” restarán legitimidad al triunfo de su candidato en el 2024. Estarían confesando, de entrada, que no les gusta competir con reglas claras; tampoco con un árbitro que les haga ver cuando meten goles fuera de lugar. Para Sheinbaum y Ebrard (y más todavía Adán Augusto) esto es una forma de abollar su eventual triunfo, pues los críticos tendrán toda la legitimidad para decir que tuvieron un INE y un Tribunal creados para favorecerlos. Si lo que quieren es deslegitimar sus triunfos van por buen camino. Han demostrado que son malos competidores: cuando ganan todo les parece bien; cuando pierden todo es discordia y hiel; cuando les aplican las normas amenazan con convertir al árbitro en hospital, pero no vaya el tribunal a darles la razón (como en Tamaulipas) porque entonces es la fuente de la ciencia infusa. No conocen el fair play y por tanto no tienen autoridad moral para modificar las reglas sin que se sospeche que lo harán a su favor.

Pensar en modificar atribuciones de la SCJN y privar a la Cámara de Diputados de su facultad de nombrar Consejeros del INE es una incongruencia mayúscula. Un gobierno que está en sus estertores no tiene razón para ampliar las funciones del Ejecutivo en detrimento de otras instancias a menos que quieran dotar al siguiente presidente de poderes extraordinarios. Este país ha tenido mejor desempeño con gobiernos divididos que con gobiernos concentrados. Concentrar más poder en el presidente (que seguramente no será tan carismático como el actual) es condenar al país a una presidencia imperial sin emperador. El presidente imperial ha dado una satisfacción política a muchos sectores, pero su desempeño ha sido pobre. Por ejemplo, la economía de México será en 2024 5.4% más pequeña que en 2018. En términos salariales, si alguien ganaba 10,000 pesos en 2018, en el 2024 ganará 9,500. La política puede compensar las pérdidas económicas en el corto plazo, pero en el largo, es claro que como estrategia nacional es ruinosa.

Me pregunto si ya pensaron que quitar funciones a otras instituciones para dárselas al presidente hoy les parece buena idea, pero si el PAN o el PRI volviesen a ganar la Presidencia y tuviésemos otro presidente arbitrario e iracundo, pero de signo contrario, ¿opinarían lo mismo? La historia política de Morena (y la biografía política de AMLO) sugieren que su lucha ha sido para desmontar el autoritarismo y, por tanto, si su herencia va a ser concentrar poder, estarían traicionando su propio legado. Es como si Benito Juárez heredara a sus nietos el Águila Imperial de Maximiliano y les dijera que el Imperio es mejor opción que la República. Una abominación histórica.

