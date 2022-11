Argentina hizo lo que México se empeña en no hacer

Partido apretado y sin brillo. Gana el mejor. No hay ni una polémica decisión arbitral ni una jugada apretada que empañe el triunfo argentino que sin embargo fue austero y poco alentador para un combinado con tantos nombres ilustres.

Fueron superiores sin anular a la tricolor y simplemente se impusieron porque hicieron lo que México se empeña en no hacer que es tirar a gol. Cuando los jugadores carecen de verticalidad es imposible enfrentar a un rival qué tarde o temprano te clava dos dardos en el rinconcito más doloroso del arco.. no fueron rebotes, ni pelotazos sino trazos luminosos que denotan la calidad individual. Me parece recordar que sólo Alexis tiró a puerta con algo de orientación, pero poca contundencia, lo que le permitió al portero lanzarse con una estampa que me recordó al mítico gato Marín.

El sistema solar funcionó como se esperaba; con un empate y una derrota a cuestas nuestra selección regresará (espero) festinando un triunfo con Arabia Saudita; poco consuelo será pero es exigible que regresen por lo menos con un par de goles de Qatar, de manera que los adictos a la celebración (que no sólo los tenemos en política) puedan ir a gritar al Ángel.

@leonardocurzio