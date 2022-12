Messi, simplemente el mejor

Lionel Messi es el mejor de la historia.

Y de la historia argentina, por supuesto.

Falta ver qué decidirán los argentinos en su corazón colectivo, pero me parece que Maradona ha sido desbancado (y no hay que tener ninguna duda de que esto era una competencia).

Messi es más y mejor.

Lo ha ganado todo, siendo -además- absolutamente ejemplar fuera del juego.

No hay uno solo de sus compañeros o de sus rivales que tenga otra cosa más que admiración y respeto por él, dentro y fuera de la cancha. Ha sido un profesional como no habido otro, un talento como no habido otro y un ejemplo para los millones de muchachos que aman este deporte maravilloso.

Felicidades, pues, a la afición argentina, cuyo clamor está a la altura de este equipo notable y campeón del mundo.