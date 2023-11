Un presunto violentador para alcalde de Cuernavaca

Quedarse con un hombre que te insulta y te golpea es una realidad para muchas mujeres en el país. Quedarse en una relación por más de una década, con sus múltiples idas y venidas, entre una y otra infidelidad. Quedarse tras las innumerables noches de cantidades excesivas en el consumo de alcohol. Quedarse tras las amenazas. Quedarse a pesar de no querer lo mismo para tu hija, claramente afectada, es una cruel realidad para muchas mujeres en el país. Esa fue la que vivió Liu León Luna, ex pareja del medio hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco, Ulises Bravo Molina.

La relación finalmente terminó hace unos meses, cuando, según cuenta Liu, él la agredió físicamente como en tantas otras ocasiones, pero esta vez lo hizo frente a su hija, de once años de edad.

El pasado 10 de octubre Liu interpuso una denuncia contra Bravo Molina, con datos de prueba gráficos en video e imagen, así como testimoniales, por tentativa de feminicidio, violencia familiar y amenazas. Si se le encontrara culpable y una sentencia fuera dictada en su contra, entre otras cosas, la llamada Ley 3 de 3 Contra la violencia le prohibiría, para 2024, ocupar algún cargo de representación popular o ser funcionario público. Ulises, reclama Liu, tampoco cubre los gastos de manutención de su hija, Kyara, quien además padece una afección ocular de nacimiento y escoliosis lumbar.

Sin embargo, Ulises es ese astuto que ha demostrado que tiene cómo defenderse, sortear o hacer que se defiende con todas las de la ley. Además de negar la violencia y afirmar que todo es una campaña de difamación, él interpuso también una demanda para poder ver a su hija. “Era para salvarse de la 3 de 3 porque nadie se la tenía prohibida”, dicen sus allegados. Lo que fuera, la ganó. Pero más allá de los derechos que legítimamente demande como padre de la niña, vale la pena conocer cómo procede el personaje en otras áreas de su vida.

Ulises ha demostrado ser no solo fiel sino aferrado morenista. Fue nombrado “delegado en funciones de dirigente” de Morena en aquel estado, a pesar de que el Tribunal del Poder Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) había revocado su registro como consejero de Morena, y por lo mismo, no era elegible para presidente de ese partido. No importó. Morena se brincó al Tribunal, designándolo simbólicamente. En los eventos públicos se ha escuchado el respaldo al llamado “hermano incómodo” de Cuauhtémoc Blanco, con el ya clásico “no estás solo”. Frente a Mario Delgado, presidente nacional del partido, y a la misma Claudia Sheinbaum, quien hace unas semanas hizo un llamado a la unidad en el partido, después de que Ulises fuera abucheado en Jiutepec. Ese mismo Ulises ha sido señalado y sancionado por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMEPAC) como generador de violencia política y de género.

Hoy, Ulises aspira a convertirse en presidente municipal de Cuernavaca, una de las 15 ciudades más peligrosas del mundo, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Ese mismo Ulises ha construido una alianza poderosa de más de una decena de alcaldes de la región que se han unido a Morena, entre denuncias por parte de presidentes de distintos partidos de recibir amenazas y hostigamiento por parte del gobernador y de su hermano. Ese mismo Ulises, proveniente del PES (Partido Encuentro Solidario). Ese mismo Ulises, apoyador incondicional para la consulta de revocación de mandato. Ese mismo Ulises, el que señaló al fiscal Uriel Carmona Gándara de amañar el proceso de varios feminicidios en el estado, después de lo acontecido con el conocido caso de Ariadna Fernanda. Ese mismo Ulises, un “líder moral”, como lo apoya su partido. Con ese mismo Ulises, un presunto violentador, podría quedarse la capital morelense.