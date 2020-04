Mujeres, no le vayamos a salir al Presidente con que… AMLO, las mujeres y el Covid

Mujeres, no le vayamos a salir al Presidente con que nos están violentando en el encierro. No se nos vaya a ocurrir. Todo mal. “No vayan a salir a decir sin fundamento de que como (sic) ahora la gente está en sus casas hay más confrontación, hay más violencia, no está sucediendo eso”, dijo López Obrador durante su conferencia mañanera el 3 de abril.

No lo sabe quizás o no le han reportado tal vez, pero ahora le contamos al señor presidente. Algunos de los centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género en el país reportaron, durante la segunda quincena de marzo, un total de llamadas equivalente a todo el mes anterior. No un poco más, no tantitas más, sino al doble de las que normalmente reciben, que de por sí ya venían en aumento.

En la línea Violeta Xalapa, Asesoría psicológica y jurídica contra la violencia de género, por ejemplo, se reportaron entre el 16 y 30 de marzo: 36 llamadas en quince días, frente a 34 de todo el mes anterior; 20 reportes de violencia psicológica frente a 23; 14 reportes de violencia física, frente a 15; 3 reportes de violencia sexual, frente 1; 13 reportes de violencia económica, frente a 7; 18 reportes de violencia familiar, frente a 16; 1 reporte de violencia feminicida, frente a 1. Insisto: son quince días comparados con un mes completo.

¿Le seguimos?

Otro dato: en esa entidad hay doble alerta de género.

En el encierro “las mujeres no tienen de otra más que estar con su agresor”, asegura Mariana Baños, presidenta de Fundación Origen, donde las llamadas también registraron un aumento del 100% durante la segunda quincena de marzo, frente a todo el mes anterior. “En un mes recibimos alrededor de 2 mil llamadas, estas últimas dos semanas, recibimos 2 mil más”, asegura. Además, “los agresores están agrediendo a sus hijas e hijos”, ya que no están yendo a la escuela, cuenta Alina García de Violeta Xalapa. Por su parte, la Red Nacional de Refugios registró también un aumento de 30% en peticiones de resguardo por parte de mujeres. ¿Le seguirá pareciendo al Presidente que esto carece de fundamento?

O no importa tampoco que el Fondo de Población de las Naciones Unidas ha señalado (con fundamento histórico) que la violencia sexual es común en entornos de emergencia humanitaria, y que los brotes de enfermedades que requieren aislamientos incrementan la violencia intrafamiliar. No importa que la misma ONU haya señalado que mujeres y adolescentes son las más afectadas durante las pandemias, ya que el trabajo en casa recae sobre ellas.

No importa si Nadine Gasman, presidenta de Inmujeres, ocupó el pasado 26 de marzo el espacio de la conferencia nocturna, junto con otras mujeres, para hablar del panorama de violencia de género en el cual vivimos, y los riesgos que se registran en tiempos de pandemia. No importa si el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva de la Cámara de Diputados urgió, a través también de Gasman, a la Secretaría de Hacienda a liberar los recursos (405 mdp) aprobados para los refugios de mujeres y niñas víctimas de violencia. Menos importa si el pasado 9 de marzo millones de mujeres hicimos paro dejando un impacto económico de 37 mil mdp, y si un día antes salimos a las calles un número inédito a reclamar los asesinatos de diez mujeres al día.

¿Le seguimos?

El Covid se le atravesó al feminismo. Mala noticia. Pero también parece que este presidente se le atravesó al feminismo. Mala noticia. Sin embargo, el feminismo es más fuerte que una pandemia, o sea un presente alarmante, o que un presidente terco. El feminismo va más allá de un sexenio o de un partido, de un gabinete o de una emergencia. Las mujeres de este país no pararemos para tomar lo que nos corresponde: nuestros derechos como seres humanos. Las mujeres de este país tomaremos de la mano a las mujeres encerradas a piedra y lodo y no permitiremos que el agresor las golpee, ni les quite el dinero, ni las manipule con sus ingresos, ni las insulte a ellas o sus hijas, o que abuse de ellas. Las mujeres de este país ya no tenemos miedo. Que tengan miedo las mujeres que no se sumen a esta lucha en este encierro.

Por cierto, ¿alguien vio a María Candelaria Ochoa, la comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres? Por cierto, a Beatriz Gutiérrez Muller, en tanto que historiadora, ¿qué tanto le importará y sabrá usar su paso y su influencia sobre su marido para salvar a las mujeres mexicanas?

Periodista, comentarista y conductora