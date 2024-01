El México diverso. El México diverso que va a votar este 2024. Son 99 millones 697 mil 943 ciudadanos inscritos en el padrón. Son 48 millones de hombres, un poco más, y 56 millones de mujeres. Y 80 no binarios. Pero más que eso México es el conservador que si ve cocinar a una mujer candidata a un puesto público la tacha de ama de casa, pero que si ese personaje fuera hombre, en realidad caería bien. México es el ingenuo-progre que se emociona con una joven pareja adueñándose de las redes sociales, sin darse cuenta de que ese par es más conservador, de menos experiencia y semejante a la vieja y aburrida política. México es el ciego idolatrando al tlatoani porque ha sido beneficiado con unos cuantos pesos o con unos cuantos contratos millonarios. México es el temeroso a la confrontación por no perder lo poco o no tan poco que ha ganado. México es el cobarde convenenciero. México es el irresponsable al que no le interesa la política y se conforma con los titulares de la prensa para hacerse de un criterio. México es el indiferente ante las necesidades ajenas. México es el ignorante de que resolver las necesidades ajenas lo beneficiaría también. México es el distraído al que la desaparición de las instituciones independientes y el contrapeso de poderes no le parece relevante. México es el sujeto a la voluntad del crimen organizado para ejercer el sufragio efectivo en muchos municipios. México es el aspiracionista que califica al candidato más que nada por su forma de vestir. México es el aspiracionista deslumbrado por unos tenis luminosos. México es el seudo izquierdista al que le incomoda una candidata presidencial si no está casada. México es el conservador que sigue despreciando a la seudo izquierda solo por “ser de izquierda”. México es el falso feminista que marcha, pero se rehúsa al derecho a abortar. México es el que no conoce ni ha escuchado hablar a la candidata pero que votará por ella a cambio de una despensa. México es el que no conoce ni ha escuchado hablar a la candidata pero que votará por ella para salvar su vida. México es la lucha feminista aletargada. México es el que no está dispuesto a soltar. México es el aferrado a la voz cínica del presidente. México es el ofuscado por la trampa cuatroteísta. México es el frustrado izquierdista. México es el ardido conservador. México es, pero en mucho menor medida, casi imperceptible, el imposibilitado progresista. El México progresista no está a la vista, no está palpable. No en los partidos, no en las alianzas, no en las propuestas, no en los medios de comunicación, no en la sociedad civil, y tampoco en los ciudadanos. Serán tan pocos que no se percibe nada su luz ni su fuerza.

