Once meses de mujeres en la política más allá de Sheinbaum

Tan contundente pisó Claudia como primera mujer presidenta de México que nos hemos olvidado de las otras funcionarias. Quiénes son y qué están haciendo, dejando de hacer o haciendo muy mal. De octubre a la fecha, mientras en Palacio Nacional se suda la gota gorda para contener la perturbadora estrategia de Donald Trump, animar a los empresarios para que ayuden a despegar la economía, repartir —ahora sí— los medicamentos, y mirando hacia otro lado frente a los casos de corrupción, pero presumiendo a todo lo ancho la reducción de la pobreza, vale la pena traer a la mesa del análisis femenino el trabajo —o la ineficiencia— de otras mujeres en cargos públicos.

Parte 1.

Clara Brugada – Carga con la promesa de extender las Utopías de Iztapalapa y la misión de demostrar que el discurso comunitario puede trasladarse a la capital entera. Pero la jefa de gobierno parece más que estratégica y resolutiva, abrumada ante la complejidad. Ahí están el Trolebús Elevado y la ampliación del Cablebús como símbolos de movilidad popular, y la multiplicación de programas culturales en barrios. Pero los problemas de la CDMX son mucho mayores y surgen a diario, y a diario ella sale a dar la cara e intenta taparlos con un dedo, incluidos los hoyos y su nuevo plan de repavimentación. Más improvisación que planificación. Gobernar una ciudad de 20 millones no es lo mismo que pintar murales colectivos, y mucho menos para impulsar la economía. La ciudad, critican, está abandonada. Está inundada y está abandonada. Este lugar no se gobierna de buenas intenciones, y suponemos que a estas alturas ella ya lo sabe. Y desafortunadamente, el momento de mayor atención mediática se lo llevó cuando su secretaria particular, Ximena Guzmán Cuevas, y el asesor de gobierno José Muñoz Vega fueron asesinados en plena vía pública en mayo pasado.

Citlalli Hernández – Este puesto le quedó grande a la morenista de hueso colorado o el presupuesto le quedó chico. A pesar de haber puesto el ojo en cuidados, violencia y derechos, el presupuesto es de poco más de dos mil millones de pesos, menos de lo que Inmujeres y Conavim recibían en conjunto. Entonces es un salto simbólico y no un músculo operativo suficiente para cerrar brechas y terminar con la violencia. Y si el Sistema Nacional de Cuidados nacerá también pobre, poco podrá lograrse. Por otro lado, hay mensajes de reducción de feminicidios (enero-junio 2025 se registraron 338 casos, y 2024 cerróo con 797) pero no de violencia intrafamiliar. Además, la percepción de impunidad y la tibieza ante casos como el de Cuauhtémoc Blanco erosionan la confianza. La secretaria no ha demostrado que su visión esté reflejada en estructura y comunicación. Y corre el riesgo de quedarse sin resultados que valgan la pena.

Luisa María Alcalde – Su llegada a la Secretaría General de Morena tenía una clara misión: administrar la transición de López Obrador a Claudia Sheinbaum sin fracturas internas, mantener cohesionado a un movimiento lleno de corrientes y tensiones, y proyectar el rostro joven y femenino de la autollamada 4T. La cosa se ha ido complicando. Si bien tiene toda la confianza de López Obrador y un discurso disciplinado que conoce bien y a fondo todos los términos de la narrativa morenista, los problemas y la ambición de poder ha dejado ver que la oposición al gobierno saldrá del conflicto entre los guindas. Y es su misma juventud la que empieza a jugarle en contra, porque aunque asesorada siempre ha estado, hay muchos movimientos que no dan tiempo para la consulta. Su reto es demostrar que puede convertirse en una operadora política con peso propio y con visión. De lo contrario, corre el riesgo de confirmarse como símbolo generacional sin oficio, útil para la foto de unidad, pero prescindible en los momentos de tensión.

Continuará.