¿Será esta una oleada izquierdista fugaz?

Por Javier Rosiles Salas / Latinoamérica21



América Latina constituye hoy, probablemente, el principal referente de la izquierda en el mundo. Pero es incierta la duración que tendrá esta nueva oleada de Gobiernos identificados con esta perspectiva ideológica que se han venido sucediendo durante los últimos años en la región, sobre todo en un mundo que avanza hacia el autoritarismo. Por lo tanto, la pregunta que cabría preguntarnos es: ¿estamos ante una ola progresista o se están sentando las bases para un contundente regreso de la derecha?



En 2018 Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia de México con más de 30 millones de votos, una cifra que representó el 53,2% de los sufragios en un país en el que no se requiere de una segunda vuelta para hacerse con el cargo. En este caso no fue una simple ola; se trató de un verdadero tsunami en términos electorales.



A partir de entonces, una serie de países fueron optando por Gobiernos de izquierda. En 2019, aunque con sus apostillas, la izquierda llegó al poder en Panamá con Laurentino Cortizo Cohen, y en Argentina con Alberto Fernández. Un año después lo hizo Bolivia, con Luis Arce, y en 2021 tanto en Perú, con Pedro Castillo, como en Honduras, con Xiomara Castro. Recientemente, en Chile triunfó Gabriel Boric, y en Colombia, Gustavo Petro marcó un verdadero hito, pues no se había visto triunfar a la izquierda a escala nacional.



Los cambios en América Latina, desde luego, no son homogéneos. En Ecuador (Guillermo Lasso), El Salvador (Nayib Bukele) y Uruguay (Luis Lacalle Pou) los Gobiernos de derecha se mantienen, así como en Brasil, aunque aquí todo apunta a que Jair Bolsonaro será sustituido por Luiz Inácio Lula da Silva, que retornaría como presidente de izquierda montado en esta nueva oleada.

¿Resabios de la primera oleada?

Inicialmente, los Gobiernos de izquierda se fueron instaurando de manera paulatina en América Latina a partir de 1998 cuando Hugo Chávez se hizo con la Presidencia en Venezuela. A partir de entonces, la izquierda se extendió rápidamente por la región mediante líderes carismáticos. Pero hacia la segunda mitad de la década anterior, sucesivos Gobiernos de derecha fueron retomando el poder. En 2020 se podían contar once presidentes latinoamericanos de derecha.



Sin embargo, tras la victoria de López Obrador en México, donde puede ubicarse el epicentro del viraje que significó el comienzo de una serie de derrotas del conservadurismo, puede afirmarse que la actual oleada apenas estuvo precedida por un muy efímero giro a la derecha.



Partiendo de este contexto, ¿en qué ciclo político se encuentra actualmente América Latina? ¿Estamos frente a una fuerte marejada de Gobiernos izquierdistas? ¿Qué duración tendrá esta nueva etapa? Se trata de preguntas relevantes, sobre todo cuando en Europa las izquierdas lucen cada vez más debilitadas. Para muestra, la reciente caída del primer ministro de Italia, Mario Draghi, allana el camino a la ultraderecha en ese país.

El espejo europeo

Mientras en América Latina se vive un nuevo giro hacia la izquierda, en Europa son cada vez más comunes los triunfos de la extrema derecha. El propio Jean-Luc Mélenchon fue víctima de la fuerza de la ultraderecha cuando Marine Le Pen le arrebató el segundo puesto en la primera vuelta y fue a la segunda para competir contra Emmanuel Macron. Francia Insumisa y su propuesta de “otro mundo es posible” cayó hasta el tercer lugar.



En el mundo, los Gobiernos autoritarios como China, Filipinas, Rusia o Turquía son cada vez más vistos con mayor normalidad, mientras que la ultraderecha gana terreno en Europa, en donde no solo es Le Pen, sino también el Partido de la Libertad, en Austria; el Partido Popular Conservador, de Estonia, o Vox, en España, que ganan terreno. Chega! se convirtió en este 2022 en la tercera fuerza política en Portugal, y el llamado a nuevas elecciones en Italia representa una oportunidad para Giorgia Meloni.



Las expectativas que se tienen sobre la izquierda latinoamericana y su desempeño en el Gobierno son altas. Sin embargo, ¿será este realmente el comienzo de una etapa de progresismo y de continuidad de la izquierda en América Latina? ¿O se están sentando las bases para un regreso de la derecha que hoy luce un tanto agazapada? Habrá que esperar, solo el tiempo lo dirá.



Profesor e investigador de tiempo completo en la Univ. de la Ciénega del Estado de Michoacán (México). Doctor en Estudios Sociales con especialidad en Procesos Políticos por la Univ. Autónoma Metropolitana (UAM). Miembro del SNI-Co.



Latinoamerica21