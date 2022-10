Elecciones en Brasil: perspectivas más allá de los números

Ante los resultados de las elecciones brasileñas, las dos principales fuerzas político-electorales están construyendo su propia narrativa de victoria. La campaña de Lula da Silva volcó todas sus energías en un triunfo en primera vuelta. Sabían que estaban cerca y que en la segunda vuelta la disputa sería más hostil todavía. Lo que no esperaban es que el bolsonarismo creciera tanto. El resultado electoral arroja un escenario ambivalente, en el que hay celebraciones antagónicas, dado que tanto el petismo como el bolsonarismo avanzaron objetivamente.

Las encuestas acertaron con Lula, pero no con Bolsonaro. Pero el problema no es de las encuestas, sino de las expectativas generadas. En los últimos dos días previos a las elecciones hubo un ascenso meteórico del voto pro-Bolsonaro por varios motivos: decisión de última hora de los indecisos, último debate electoral, desplazamiento del ´voto útil´, movilización invisible en los territorios y en las redes digitales. Las encuestas no son estáticas y tratan de proyectar previsiones, que son volubles a los cambios rápidos, especialmente los de última hora.

Más allá del terreno electoral y del uso de la maquinaria institucional y gubernamental, el bolsonarismo se arraigó en Brasil en los últimos años en cuanto proyecto cultural y societal. La presencia de Bolsonaro en las redes sociales es apabullante: dos veces superior a la de Lula en Twitter y Tik Tok, y tres veces mayor en Facebook e Instagram. WhatsApp y Telegram fueron clave para difundir fake news y movilizar redes de afinidad. En los últimos cuatro años, el bolsonarismo siguió ganando espacio en los territorios, sea con el control militarizado de la vida y de los cuerpos a través de sus milicias, sea con la disputa material y subjetiva, que ha movilizado desde las iglesias a políticas sociales como el Auxilio Brasil, una política de transferencia de renta a la población más empobrecida, que se potenció en los últimos meses.

Por todo ello, no podemos pensar que el voto bolsonarista es, una vez más, sólo un voto anti-petista. Eso servía para las elecciones presidenciales de 2018, pero ya no para esta ocasión. Los cuatro años del gobierno de Bolsonaro tuvieron un efecto ambivalente. Por un lado, aumentó su rechazo en parte de la población, principalmente la derecha moderada y liberal que lo había apoyado inicialmente. Por otro lado, Bolsonaro entregó buena parte de lo que prometió, beneficiando a las élites y alimentando, entre sus seguidores, una idea de ´coherencia´, que le afianzó ante su base social y sectores diversos.