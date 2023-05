Ya les gustó a los diputados “irse de pinta”

La que se sintió “como maestra en aula”, nos cuentan, fue la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Zacatecas, Priscila Benítez Sánchez (NA), pues al menos 16 “se le fueron de pinta”. Nos relatan que el pasado miércoles los legisladores acudieron a pasar lista y poco a poco se fueron saliendo, ocasionando que en varias ocasiones se declarara falta de quórum, por lo que doña Priscila ordenó vocear por el altavoz a los diputados prófugos para que regresaran, pero nadie la peló, por lo que el asunto se llevará a la Junta de Coordinación Política para que se establezca “un buen jalón de orejas” y nuevas medidas disciplinarias, incluso prometió que se checará con los órganos internos para que sí o sí les apliquen descuentos, aunque metan justificantes. ¡De pena ajena!

Promete bono... para algún día

No muy bien parado quedó el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío (Morena), nos comentan, en un evento con policías a los que ilusionó y dejó en la realidad. Nos relatan que en la entrega de reconocimientos por años de servicio, don Víctor se emocionó y anunció que les daría un bono adicional, por lo que se soltó la ovación de uniformados y sus familiares (como les encanta a los políticos), pero “los paró en seco” cuando les pidió que lo esperaran para hacer cuentas, “porque no estaba presupuestado”, lo que dejó serios a varios asistentes, y luego les soltó en broma que no le hicieran paro o manifestación, lo que no fue chistoso para ese gremio que padece por falta de uniformes, equipo e incentivos. ¡Ah! Pero qué tal en las elecciones.

¿Izquierdistas sólo de la fachada?

Desde Chiapas, nos comparten que la despenalización del aborto dejó en entredicho las presuntas ideologías de izquierda y progresistas de varios legisladores de Morena en el Congreso local. Nos explican que, a pesar de que en otros estados la iniciativa ha sido impulsada por el partido guinda, más de uno “se quedó con la boca abierta” cuando en la votación en Chiapas, cuatro diputados de Morena votaron en contra, mientras otros cinco y uno del PT se abstuvieron, además de que la diputada Fabiola Ricci Diestel (Morena), planteó la necesidad de una encuesta ciudadana para que no sean 40 diputados los que dicten cuándo se puede o no practicar un aborto y “sea el pueblo el que decida”, lo que no dejó buena imagen de los guindas. ¡Qué tal!