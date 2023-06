Víctor Castro “olvida” apoyos y se alinea con Conade

En Baja California Sur, nos comentan, que cuando se habla sobre la embestida de la Conade contra las medallistas olímpicas mexicanas, el gobernador Víctor Castro Cosío (Morena) se pone como la canción: “se agacha y se va de lado”, a pesar de que entre las atletas está la sudcaliforniana Gabriela Agúndez. Nos indican que a don Víctor se le ha cuestionado si su gobierno apoyará a su coterránea, pero prefirió alinearse con Ana Gabriela Guevara y responde que “hará lo que le indique la Conade”, lo cual le causó una ola de críticas porque en aquel estado varios aseguran que cada vez que doña Ana va por esas tierras se deja apapachar por don Víctor. Ya muchos le cuestionan al góber ¿dónde quedó el compromiso con los jóvenes y el deporte que tanto pregona?

Inician en AN los raspones por la elección de candidato

Donde andan de “mírame y no me toques”, nos dicen, es en el PAN Guanajuato, al tener cada vez más cerca el proceso interno para elegir a su candidata a la gubernatura en 2024. Nos relatan que los diputados federales Fernando Torre Graciano y Alberto Cifuentes, y el senador Humberto Andrade Quesada, todos ellos expresidentes estatales del partido, publicaron un video en redes sociales en el que piden se garantice un proceso democrático, se fomente la unidad e impulse y apoye al mejor perfil, pero el mensaje no le cayó muy bien al actual líder panista, Eduardo López Mares, quien les reviró que se dejen de “videítos” y mejor se pongan a trabajar en el partido, y de paso les dejó la dirección de la sede estatal blanquiazul, por si ya se les olvidó. ¡Ah pa’ geniecito, don Lalo!

Popularidad en caída libre

El que anda “mal y de malas” en Nuevo León, nos platican, es el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava Rivera (MC), a quien varios recuerdan por haber llegado al cargo con la bandera del PAN, pero hace unos meses decidió pintarse de naranja. Nos aseguran que don Jesús no es muy querido entre sus gobernados, lo cual fue confirmado por una encuesta en la que el edil aparece hasta el tercer lugar de preferencias, por debajo del diputado federal panista y exalcalde Héctor Castillo Olivares y del morenista Mario Soto Esquer, por lo que más de uno le recomienda olvidarse de buscar la reelección y mejor buscar aires nuevos en otro espacio, porque acá no levanta ni con grúa. ¡Ouch!