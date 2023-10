Va Rommel Pacheco por la de oro en Mérida… pero con Morena

Tremenda tunda recibió en Yucatán el exclavadista olímpico Rommel Pacheco tras anunciar que cambia de equipo y deja al PAN para irse con Morena, y así amarrar la candidatura a la alcaldía de Mérida en 2024. Nos dicen que luego que don Rommel publicó su foto junto a Claudia Sheinbaum, en redes sociales le dieron “con tubo” al diputado federal y lo menos que le dijeron fue traidor, además de que fue señalado por tener más interés por el dinero que por la gente de Yucatán. Sin embargo, nos explican que Morena es la que realmente necesitaba un candidato de arrastre en la capital yucateca, y creen que la popularidad de don Rommel les ganará “la de oro”. ¿Alguien quiere apostar?

Góber Riquelme se va a descansar, pero no mucho

Quien cuenta los días para el final de su sexenio, nos cuentan, es el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís (PRI), quien desde ya advierte que una vez que termine su periodo y entregue el cargo a Manolo Jiménez (PRI), el próximo 1 de diciembre, se dedicará a descansar. Esto, nos indican, es un mensaje claro de que no anda buscando chamba ni algún otro puesto de elección popular para el competido 2024. Sin embargo, nos cuentan, esto no supone que don Miguel se quede fuera del escenario político, pues no vería mal ir por la vía fácil, es decir la vía plurinominal, para llegar al Senado el próximo año. La membresía tiene privilegios, dicen por ahí.

Pregunta diputada.... ¿Y el litio, apá?

Desde Sonora, nos señalan que la que le puso el cascabel al gato fue la diputada local Rosa Elena Trujillo Llanes (MC), quien retomó el muy celebrado tema del litio en México y señaló todas las incógnitas y preguntas sin respuesta que hay a su alrededor. De entrada, doña Rosa Elena recordó que en el presupuesto federal, tanto del año pasado como del presente, no hay un recurso asignado para el litio y hasta ahora se desconoce un plan de trabajo relacionado con este asunto en Sonora, donde se encuentra la mayor reserva o en otras regiones del país. Lo más preocupante, nos indican, es que todas las promesas sobre inversiones podrían correr el riesgo de diluirse y quedar en humo. ¿Será?