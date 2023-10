Tropieza INM de Baja California con albergue de mujeres y migrantes

El que está “en el ojo del huracán” en Baja California, nos platican, es el nuevo delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), David Pérez Tejada (Morena), pues le tocó “un buen tropezón”. Nos relatan que la crítica se le fue con todo, luego de que agentes del IMN y de la Guardia Nacional (GN) realizaron un operativo en el que irrumpieron ¡en un albergue con mujeres y niños desplazados por violencia y migrantes!, en busca de una supuesta red de tráfico de personas, a pesar del letrero en la puerta que claramente indicaba “refugio para migrantes” y todo porque en un reporte se mencionaba que en esa zona se reunían traficantes. Ahora don David, nos señalan, prefiere no mencionar el tema, pues como dicen, “si no lo vi, no pasó”. ¡Qué tal!

¡Vaya bienvenida morenista!

Donde comenzaron los “golpes bajo la mesa”, nos cuentan, es en Morena de Yucatán y más contra las últimas adquisiciones de la 4T. Nos indican que el pasado fin de semana, la aspirante presidencial morenista Claudia Sheinbaum, se topó en su traslado con nuevos espectaculares con las fotos juntas del diputado federal expanista Rommel Pacheco Marrufo y del senador expriista Jorge Carlos Ramírez Marín, con la leyenda: “Los verdaderos morenistas no aceptamos chapulines”. Nos dicen que, en respuesta, don Rommel intensificó la colocación de videos y fotos en los que le dan la bienvenida, mientras que don Carlos minimizó los anuncios. ¡Zas!

“Dejan en visto” a funcionario

Nos comparten que el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez (PAN), “anda sentido” con el gobierno federal porque “lo dejaron en visto” sobre el lote de vacunas contra el Covid-19 que le enviarán al estado y la fecha en la que caducarán. Nos indican que don Daniel ha preguntado en varias ocasiones a su contraparte federal sobre las dosis, las condiciones de refrigeración y almacenaje, pues teme que le “vayan a dar gato por liebre”, pero lo peor es que pidió para la entidad Sputnik, la cual tiene retrasos en su entrega. ¡Mal y de malas!