Tribunal pone “en jaque” aspiraciones de Javier Corral

El que está sintiendo “la soga en el cuello” en Chihuahua, nos platican, es el exgobernador Javier Corral Jurado (Morena) luego de que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa inició formalmente el proceso administrativo en su contra, el cual podría terminar no en la cárcel, pero sí en inhabilitación. Nos recuerdan que el asunto comenzó con una denuncia del diputado local Omar Bazán Flores (PRI), quien acusó a don Javier de enriquecimiento ilícito por presuntamente no haber declarado una propiedad adquirida en Ciudad Juárez y no haber explicado su procedencia, y aunque la acusación “tiene tufo” a revancha política, ha ido escalando y podría dejar fuera a don Javier del próximo gobierno federal. ¡Auch!

Ven fuego amigo en Morena

Desde Veracruz, nos cuentan que al interior de Morena ya no saben a quién culpar por todas las pifias jurídicas que se han cometido en el afán de impedir que tome protesta el senador electo, Miguel Ángel Yunes Márquez (PAN). Nos señalan que en grillas de pasillo han querido culpar del desastre, lo mismo al senador Ricardo Monreal (Morena), que a la fiscal estatal Verónica Hernández Giadans, aunque los que saben aseguran que los únicos culpables son dos lidercillos morenistas (uno de ellos quería ser fiscal anticorrupción), quienes engañaron a la gobernadora electa, Rocío Nahle García (Morena) ofreciéndose como los grandes operadores, pero están detrás de las pifias. ¡Zas!

¿Más vale tarde que nunca?

Las primeras lluvias de la temporada en Baja California Sur, nos comparten, dejaron ver (otra vez) rezagos en servicios públicos en Los Cabos, pues un chubasco de unas horas provocó arroyos, pero de basura acumulada. Nos indican que varios habitantes ya se habían quejado de los servicios públicos, por lo que ahora responsabilizaron al alcalde Óscar Leggs Castro (PT), quien ante las críticas de los empresarios turísticos por la mala imagen que se está generando, lanzó un “programa emergente” de recolección, el cual fue tomado como una “mala broma”, pues en cuatro meses concluye su encargo, para alivio de muchos, según dicen. ¡Qué feo!