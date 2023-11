¿Toma fuerza el fiscal de Morelos?

El que está en Morelos “con sonrisa de oreja a oreja”, nos cuentan, es el fiscal estatal Uriel Carmona Gándara, pues a pesar de lo complicado que han sido los últimos meses, tiene “un as” bajo la manga. Nos explican que en el Congreso local varios diputados se frotan las manos con la elección de nuevos magistrados y se prevé que una de las designaciones sea para María Luisa Sánchez Osorio, esposa de don Uriel, quien tendría a su favor tres votos en el pleno del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, porque ya está dentro su cuñada Martha Sánchez Osorio, y Francisco Hurtado Delgado, quien fue su secretario ejecutivo. ¡Qué bonita familia, qué bonita familia!

Como ganar la lotería sin boleto

Desde Guanajuato nos cuentan que varios envidian la suerte de la diputada local Alma Edwviges Alcaraz Hernández (Morena), pues “sin querer queriendo” quedó como la precandidata morenista a la gubernatura. Nos relatan que doña Alma participó de forma espontánea en el proceso interno, pues no había externado algún deseo por entrar y, cuando levantó la mano, hubo algunas reticencias por no ser originaria de “la tierra de José Alfredo Jiménez”, pero el pasado sábado fue “su día de suerte”, ya que a pesar de haber sido superada por el extitular de Profeco, el morenista Ricardo Sheffield Padilla, (quien de nuevo no gobernará su estado), la paridad de género le dio el gane. Eso es levantarse con el pie derecho.

Entre aspirantes y alianzas

Los que andan de arriba para abajo en Sinaloa, nos cuentan, son la diputada federal Paloma Sánchez Ramos (PRI) y el senador Mario Zamora Gastélum (PRI), pues buscan hacer fórmula al Senado en 2024. Sin embargo, nos explican que en el interior del partido varios les reprochan que sólo ahora recorren el estado para que la gente se acuerde de quiénes son. Además, la dirigente estatal del PAN, Roxana Rubio Valdez, “le puso cascabel al gato” al tema, pues afirmó que, si se hace la alianza con el PRI, el tricolor tendrá mano para escoger al varón, el cual podría ser o don Mario o Sergio Esquer Peiró, o el exgobernador Mario López Valdez o hasta ¡Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense! ¡Qué tal!