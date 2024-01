Su pasado lo condena en Morena

Como dicen que “tu pasado te condenará”, nos platican que en Puebla así le pasa al aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de la capital, José Chedraui Budib. Nos relatan que “sus malquerientes” desempolvaron y exhibieron docenas de mensajes de sus redes sociales y entrevistas, donde don José mostraba lealtad y un fuerte compromiso con el expresidente Enrique Peña Nieto (PRI); en otros muestran mensajes con los difuntos panistas Rafael Moreno Valle y Martha Érika Alonso. Nos indican, los “morenistas puros” mantienen una férrea oposición a su llegada a la candidatura. ¿De quién será la mano que soltó las riendas contra el aspirante con piel de camaleón?

Se les agota la creatividad

Donde todavía no empieza la campaña y ya se acabó la creatividad, nos comentan, es en Baja California Sur, pues varios critican los mensajes aburridos de los suspirantes. Por ejemplo, nos indican que a Homero Davis Castro (Morena), quien busca un escaño, lo tundieron en redes sociales por compartir un video nostálgico sobre su pasión de juventud por el futbol y cómo ahora está “viejito” y perdió agilidad... pero en Acción Nacional no cantan mal las rancheras, pues el candidato a la alcaldía de La Paz, Rigoberto Mares Aguilar, presumió su “rutina familiar, aunque no sabía los horarios y hobbies de sus hijos, por lo que algunos temen que las campañas sean tan divertidas “como ver secar pintura”. ¡Zas!

Desquite de priistas en Hidalgo

Desde Hidalgo nos comparten que la situación expuesta de la empresa de origen chino Time Ceramics no es más que un tema que están politizando los priistas contra el gobierno morenista. Nos explican que la empresa y las autoridades competentes tienen pruebas públicas y fehacientes de que todo está regulado en cuanto a los permisos de pozos de agua y la contratación de trabajadores técnicos temporales chinos. Sin embargo, nos dicen que Gumaro García Sánchez (PRI), operador político de la CROC, es quien “está metiendo el ruido” porque no obtuvo el proyecto y no dudó en acercarse a Carolina Viggiano Austria (PRI) para sumar fuerzas contra el desarrollo en el estado. ¡Qué tal!