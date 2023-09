Senadora y juzgadora de jueces

La que volteó los papeles en Zacatecas, nos platican, es la senadora Soledad Luévano Cantú (Morena), pues a través de sus redes sociales exhortó al presidente del Poder Judicial local, el magistrado Arturo Nahle García, a que cite a rendir cuentas al juez Alfredo Sánchez, por su actuación en el caso del feminicidio de Andrea (la mujer quemada por su pareja en el municipio de Trancoso). Nos explican que doña Soledad exhibió que en la audiencia de ese caso el mencionado juez no dictó la medida cautelar de prisión preventiva al inculpado, lo que permitió que ahora ande prófugo de la justicia y, aunque don Arturo no se ha pronunciado, todo indica que doña Soledad no se detendrá y está más que puesta a cambiar los papeles y enjuiciar públicamente al juez. ¡Qué tal!

Clases al aire libre por falta de luz

Nos comparten que, en Baja California Sur, le llovieron críticas a la secretaria de Educación, Alicia Meza Osuna (Morena), por minimizar las fallas en la energía eléctrica en decenas de planteles de primaria y que evidenciaron padres de familia, quienes se quejaron de que en algunas escuelas se impartieron clases debajo de árboles por las temperaturas de más de 40 grados. Nos señalan que doña Alicia afirmó que así inició la enseñanza, que no pasaba nada por unas horas debajo de las techumbres o árboles con tal de no perder clases, lo cual enfureció a los padres de familia, quienes insisten en que no es así, mientras el titular de Infraestructura Educativa, Juan Pablo Cota Núñez (Morena), hace “como que la virgen le habla”. ¡Zas!

Diputado, ¿al día en información?

Desde Chihuahua, nos comentan que el diputado de Morena Benjamín Carrera Chávez quedó exhibido por “el dominio de sus temas”. Nos detallan que don Benjamín subió un punto de acuerdo a la tribuna del Congreso local para pedirle al alcalde de la capital, Marco Bonilla Mendoza (PAN), que el dinero de las multas para quienes escuchan o realizan fiestas con narcorridos sea destinado a los refugios de mujeres. Sin embargo, nos dicen, don Marco no la dejó pasar y respondió rápidamente que los recursos de esas sanciones ya tienen ese destino, además de atender la violencia de género, pero de todas formas le agradecía “por estar al pendiente de lo que se hace en el ayuntamiento”. ¡Qué oso!