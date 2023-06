Se va con todo Maru Campos contra corcholatas morenistas

La que tuvo “para dar y repartir” en Chihuahua, nos cuentan, fue la gobernadora María Eugenia Campos Galván (PAN) contra las corcholatas presidenciales de Morena. Nos relatan que doña Maru, en tono no muy amable, cuestionó que los cuatro suspirantes usen sus cargos públicos para realizar campaña adelantando los tiempos electorales, pues “dejaron sus oficinas, no para estar en territorio con la gente, no para sentir el dolor o las necesidades de los juarenses o chihuahuenses, sino para andar en la pasarela y no para atender a quienes les pagan cada quincena y votaron por ellos”, y finalizó denunciando que las visitas de las corcholatas más que traer buenas noticias, “son una bofetada” para el estado. ¡Se tenía que decir y se dijo!

Van contra corridos en escuelas

Donde se abrió la polémica, nos platican, es en Tamaulipas, luego de que la diputada Myrna Edith Flores Cantú (PAN) propuso prohibir la difusión e interpretación de los llamados “corridos tumbados” en festivales y eventos de escuelas de educación básica y media superior de la entidad. Doña Myrna, nos detallan, argumentó que, aunque se respeta la libertad de expresión, las letras de este tipo de música rompen la línea del respeto, con contenido misógino, de humillación o racismo. Sin embargo, no faltaron los que aseguraron que los corridos son parte de la “cultura tamaulipeca” y de todas maneras la violencia está presente, por lo que ahora el Congreso local tendrá una nueva “papa caliente” ¡Ajúa!

El canal de la pasarela

Desde Baja California Sur nos comparten que varios criticaron que el canal 8, del Instituto Estatal de Radio y Televisión Pública, se ha convertido en pasarela para los aspirantes de Morena al Senado en 2024. Nos detallan que, por ejemplo, el expriista y hoy entusiasta morenista Omar Zavala Agúndez, secretario del Trabajo y Bienestar Social estatal, es visitante frecuente de los programas de la televisora gubernamental, pero el colmo es la delegada de programas federales, Yanssen Weichselbaum Calderón (Morena), quien estrenará su propio programa denominado Lo escuché de Bienestar, con lo cual quedó en el aire la pregunta: de plano, ¿no tendrán pendientes en la oficina que atender?