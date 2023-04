“Se le resbala” inseguridad a góber Víctor Castro

Desde Baja California Sur, nos comparten que varios cuestionaron el silencio que ha hecho el gobernador Víctor Castro Cosío (Morena) tras la ola de violencia por la que pasó el estado a principios de mes. Nos detallan que no fue cosa menor, pues el fin de semana pasado hubo un multihomicidio (cuatro personas), además de fuertes accidentes automovilísticos y un feminicidio en diferentes puntos del estado, por lo que tuvo que salir el procurador Daniel de la Rosa Anaya a calmar las aguas a informar de los hechos, pero don Víctor no se pronunció sobre la inseguridad y, en cambio, “lo echó de cabeza” su esposa y presidenta del DIF, Patricia López Navarro, quien presumió que la feliz pareja andaba en un partido de beisbol, lo que no fue muy bien visto y le recomendaron que mejor aplique la de “pelotero a la bola”.

El senador de los huevos

A pesar de que el PAN dejó en claro que en Guanajuato habrá candidata a la gubernatura, nos cuentan que el senador Erandi Bermúdez Méndez (PAN) mantiene su “velita prendida” y “anda de arriba para abajo” en colonias populares, en pleno activismo. Nos indican que don Erandi ha hecho alianza con lideresas comunitarias que lo promueven como “un senador con muchos huevos”, ya que regala ese alimento a las personas que asisten a talleres y pláticas que organiza sobre el amor propio y los valores de familia, donde los asistentes se registran en tarjetas con su nombre, pasan asistencia y palomean un recuadro de las veces que reciben los blanquillos, aunque algunos señalan que a ver si al revelarse quién es la candidata panista no se le rompen… sus ilusiones. ¡Ouch!

¿Cuánto costó la visita de Karely?

A la que dejaron mal en Sonora, nos cuentan, fue a la alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova González (Morena), pues no salen las cuentas de cuánto gastó el ayuntamiento en el pasado carnaval local. Nos detallan que cada vez que se le pregunta a doña Karla cuánto había costado la visita de la modelo de Onlyfans Karely Ruiz en febrero pasado (donde, por cierto, le lanzaron huevos), la edil se pone arisca, por lo que a través de Transparencia se dio a conocer que el municipio pagó 870 mil pesos, pero la influencer negó que haya sido esa cantidad, sin aclarar el monto, por lo que todas las dudas y especulaciones ahora apuntan a doña Karla, pues varios se preguntan ¿dónde quedó tanto dinero que según se invirtió? Contraloría estatal tendrá más trabajo.