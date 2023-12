Se deslindan góber y alcaldesa de pagos

Los que le suman “una raya más al tigre” en Baja California Sur, nos cuentan, son la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero (Morena), y el gobernador Víctor Castro Cosío (Morena), pues en pleno diciembre dejaron a varios trabajadores sin pago. Nos relatan que en mayo pasado presumieron el inicio de la construcción de una zona con diferentes espacios deportivos y andadores, con una inversión de 400 millones de pesos procedentes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pero desde hace un mes los trabajadores denunciaron que no han cobrado y a pesar del reclamo, doña Milena “se hace de la vista gorda”, mientras don Víctor culpó a la Sedatu, pero ni uno ni otro “mueve un dedo” y prefirieron suspender la obra hasta nuevo aviso. ¡Qué pena!

“Si las masas lo piden”, rector va

Desde Jalisco, nos comentan que la propuesta enviada por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez (MC) al Congreso local para que a partir del siguiente año la Universidad de Guadalajara tenga un presupuesto constitucional, fue considerada por los que saben, como una medida de contención para poder negociar que el rector Ricardo Villanueva Lomelí, no brinque al escenario electoral ahora que el partido político orgánico de la casa de estudios, Hagamos, se ha sumado a la alianza con Morena, PVEM y Futuro (de Pedro Kumamoto) para hacer frente al emecismo en 2024. Por lo pronto, nos indican, don Ricardo ha celebrado la iniciativa y asegura que entre sus prioridades no está la política electoral, pero dejó abierta la posibilidad de competir “si la comunidad universitaria lo pide”. ¡Sencillito!

Sin sanar, heridas de morenistas

Desde Guanajuato, nos comparten que Morena dejó ver que no llegarán tan unidos como presumen en el estado, pues tienen algunas fracturas como la que dejó ver el diputado local Ernesto Alejandro Prieto Gallardo (Morena), quien advirtió que los fundadores del partido no permitirán “el agandalle” en la designación de candidatos para alcaldías y curules locales y pidió: “al jefe político de todos ellos que no se pase de rosca”, frase que usualmente distingue al exprocurador del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla (Morena), virtual candidato al Senado, a quien se le ha visto muy cerca de la precandidata a la gubernatura, Alma Alcaraz Hernández. Además, don Ernesto sigue reclamando que hubo muchas inconsistencias y detalles en la encuesta que encumbró a doña Alma. ¡Vaya unidad!