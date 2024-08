“Resbala” secretaria de Cultura y resulta albureada

La que no tuvo buena semana en Coahuila, nos cuentan, fue la secretaria de Cultura estatal, Esther Quintana Salinas (PAN). Para empezar, nos relatan que en la presentación de la Feria Internacional del Libro del estado quedó relegada por otros funcionarios más allegados al gobernador Manolo Jiménez Salinas (PRI), ya que hay que recordar que doña Esther fue parte de la cuota panista en la pasada alianza, pero lo peor fue que, hace unos días, siendo doña Esther una acérrima promotora de la lectura, no leyó un meme titulado “beneficios del pepino”, el cual reposteó en sus redes sociales y resultó ser un albur y aunque sólo duró un par de horas, no faltaron las burlas. Doña Esther, ¡buza caperuza!

Como pavorreal por firma de AMLO

El que levantó la envidia de los morenistas de Chihuahua, nos comentan, fue el senador electo Juan Carlos Loera de la Rosa (Morena), pues quedó volado tras la vista del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos cuentan que don Juan Carlos logró acercarse a don Andrés Manuel para que le firmara su más reciente libro y hasta dedicatoria le puso: “Para mi hermano Juan Carlos Loera y su hijo. Gracias”, lo cual presumió a los cuatro vientos, “como pavorreal” lo que dejó a varios “con la ceja levantada”, porque ni siquiera se pudieron acercar al Mandatario federal y mucho menos hablarle. “Si la envidia fuera tiña, ¿cuántos tiñosos habría?”

Pleito “como bola de nieve”

Donde el escándalo va para arriba, nos comparten, es en Oaxaca, luego de que un juez absolvió a Juan Antonio Vera Carrizal (PRI) y otros dos involucrados en el intento de feminicidio de la saxofonista María Elena Ríos. Nos indican que la presidenta del Poder Judicial del Estado, Berenice Ramírez Jiménez, ordenó investigar al juez José Gabriel Ramírez Montaño, por posibles actos de corrupción y conductas ilícitas, mientras la defensa de don Juan Antonio acusó a doña Berenice de revocar ilegalmente la boleta de libertad y violar la suspensión de un amparo de la justicia federal, por lo que amagó con acudir ante instancias nacionales e internacionales. El pleito va para largo. ¡Zas!