Refuerzan en Tamaulipas la seguridad de candidatos

Desde Tamaulipas nos platican que el asesinato del candidato a alcalde en Ciudad Mante, Noé Ramos Ferretiz (PAN), cambió las tácticas de seguridad de muchos aspirantes para recorrer sus terruños y aumentó el temor a que un hecho así se pueda repetir. Nos detallan que en el Instituto Electoral del estado las solicitudes de seguridad aumentaron a 31 de parte de candidatos a alcaldes y a diputados locales de los diferentes partidos, pero además algunos abanderados han optado por realizar proselitismo con al menos tres o cuatro escoltas contratados de forma particular, porque el miedo crece en la recta final del proceso electoral. ¡Qué tal!

Cambia de color priista yucateco

Nos cuentan desde Yucatán que los chapulines siguen generando ruido entre las bases morenistas, pues resulta que el ex diputado Mauricio Sahuí, quien durante años fue uno de sus principales críticos, dejó su militancia priista y se fue con la llamada 4T en calidad de “coordinador de alianzas”, lo que tiene molesta a la militancia. Nos recuerdan que don Mauricio colaboró en los gobiernos de Ivonne Ortega Pacheco (PRI) y Rolando Zapata Bello (PRI), y, al igual que Joaquín Díaz Mena (Morena), fue derrotado en 2018 por el actual mandatario estatal Mauricio Vila (PAN). Muchos se preguntan si realmente tendrá algo qué aportar a la campaña de don Joaquín, o nomás escuchó a las sirenas.

Se prevé pleito en Congreso de NL

Desde Nuevo León, nos cuentan que la sesión de este lunes en el Congreso local estará “mejor que una tarde de cine”, pues MC siente que se convirtió en la nueva mayoría, con 15 legisladores, superando al PAN que tiene 14. Nos explican que, sin cumplir las formas, los naranjas le tomaron protesta a la diputada suplente ex del PRI, Rosaura Guerra Delgado, como integrante de su bancada, pero en una sesión que no tuvo quórum, y sólo estuvieron los legis-ladores emecistas y la vicepresidenta del Congreso, Tabita Ortiz Hernández (MC), y aunque el acuerdo fue publicado en el Periódico Oficial, priistas y panistas no se van a dejar. ¡A sacar las palomitas!