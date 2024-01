Recibe gancho Travieso Arce en rounds de sombra por diputación

El que “se puso el huarache antes de espinarse” en Sonora, nos platican, fue el pugilista campeón mundial en cinco divisiones, Jorge Travieso Arce, quien se registró como candidato a diputado federal del Distrito 3 de Hermosillo, por el PAN. Nos indican que don Jorge nació en Los Mochis, Sinaloa, pero tiene más de cinco años residiendo en la capital sonorense, y hace unos días, sin que se lo preguntaran, don Jorge aseguró que jamás ha hecho nada ilegal y todo lo que se pueda decir de él es mentira, incluso puede hacerse antidoping en cualquier momento, cuando se lo pidan, por lo que sus detractores pensaron eso de “a excusa no pedida, acusación manifiesta”. ¡Auch!

“Fuego amigo” entre panistas

Desde Sinaloa, nos comparten que “los golpes bajo la mesa” están a la orden del día en el PAN, entre la dirigente estatal, Roxana Rubio Valdez, y la diputada local suplente Magaly Itzel Cházaro Zamudio (PAN). Nos refieren que doña Magaly acusó a doña Roxana de haber ejercido violencia política en razón de género, pero su partido la exoneró, por lo que la legisladora acudió al Tribunal Electoral del Estado, el cual revocó dicho fallo y mientras doña Magaly “jura y perjura” que lo único que busca es que se haga justicia, doña Roxana negó las acusaciones en su contra y afirmó que se trata de ”fuego amigo” con la intención de quitarle la dirigencia e inhabilitarla. ¿Quién ganará?

¿Y el apoyo a los migrantes?

Donde continúan “los dimes y diretes”, nos cuentan, es en el Congreso de Chihuahua, pues la diputada local del PAN Georgina Bujanda Ríos, arremetió contra la diputada federal y candidata de Morena al Senado, Andrea Chávez Treviño, durante la última reunión de puntos de acuerdo. Nos relatan que doña Georgina acusó a doña Andrea de estar más preocupada y hacer gestiones por el caso de la jirafa Benito, que por la crisis migrante que desde hace meses azota al estado y en particular a Ciudad Juárez, pues no ha solicitado recursos para atender ese problema. Sin embargo, para contener las críticas, “entró al quite” el legislador Óscar Castrejón Rivas (Morena), quien presumió que el gobierno federal mantiene varios programas para atender a la población migratoria, aunque nunca explicó cuáles ni cómo los apoyan. “No me ayudes, compadre”.