PRI de Hidalgo, como casa de los sustos

Donde siguen “mal y de malas”, nos cuentan, es en el PRI Hidalgo, pues la novedad es que no se encontró registro del alcalde de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, pese a que con ese partido ganó la elección pasada. Nos detallan que don Israel quiso ir a renunciar a su militancia priista desde el 23 de junio, pero no procede porque según la dirigencia actual, en el padrón ante el Instituto Nacional Electoral (INE) no se encontró rastro de él. Lo peor es que no ha sido el único caso en el que desaparece la militancia de un plumazo, ya que lo mismo sucedió con la exsecretaria general Yarely Melo Rodríguez, y mientras tanto aparecen más militancias fantasma. ¡Qué miedo!

Arremete alcaldesa contra fiscal

La que “se fue duro y a la cabeza” en Colima, nos platican, fue la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez (Morena), pues acusó a la Fiscalía estatal y a dos jueces federales de liberar a los delincuentes que captura la policía municipal y ocasionar que los oficiales sean amenazados por los liberados. Nos relatan que doña Griselda ya se quejó de esta situación y puso como ejemplo el caso de un sujeto a quien han detenido en seis ocasiones por robo de auto y lo vuelven a soltar, e insistió en criticar al fiscal Bryant Alejandro García Ramírez, de quien lleva rato pidiendo su renuncia, mientras don Bryant ni asoma la cabeza para que no le llegue el zapatazo. ¡Zas!

Una obra que se hereda

En Baja California Sur, nos comparten que el alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro (Morena), se llevó la “rechifla del respetable”, pues admitió otro retraso en las obras de la desaladora que se construye en Cabo San Lucas, una de sus promesas de campaña que, si bien le va, estará lista en dos años. Nos explican que este proyecto lleva una década impulsado por gobiernos del PRD, PAN y ahora de Morena; incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su aval en 2018, pero apenas en diciembre pasado don Óscar colocó la primera piedra, sin certeza de los terrenos y con sospechas de sobreprecio, pero además sus detractores aseguran que todo sigue igual ¿seguirá siendo el proyecto eterno?