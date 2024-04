Presume David Monreal baja de homicidios... ¿y los desaparecidos?

En medio de una crisis por personas desaparecidas que ha generado manifestaciones, nos cuentan que, en Zacatecas, tal parece que eso no le preocupa al gobernador David Monreal Ávila (Morena), ya que sigue empecinado en presumir que en su tierra los índices de homicidios van a la baja. Nos relatan que su festejo fue tal, que en su cuenta de X colocó las cifras presidenciales dadas a conocer el martes para alardear de que ese día hubo cero casos: “Sólo en 10 entidades no se reportaron víctimas, y entre ellas está Zacatecas”, escribió, pero lo que no dijo don David es que en la mayoría de los demás días sí han ocurrido asesinatos, al menos van más de 33 en abril, de acuerdo con el propio informe nacional de la SSPC, y más de 240 desapariciones en el año. ¡Qué tal!

Insiste Morena en poner candidato

Los que van por el “round 2” en Guanajuato, nos cuentan, son los morenistas contra el Instituto Electoral del Estado, luego de que negó el registro al maestro universitario Juan Miguel Ramírez Sánchez como candidato sustituto a la alcaldía de Celaya, tras el asesinato de la abanderada Gisela Gaytán. Nos afirman que los liderazgos de Morena en el estado arroparon a don Juan Miguel, a quien le llueven las llamadas de apoyo de candidatos y dirigentes, y aseguran que el argumento de la equidad de género no es válido ante las circunstancias, pero será el Tribunal el que tenga la última palabra. ¿Será que le dé tiempo para hacer campaña?

A comenzar desde abajo

El que anda “a la caza de un hueso” en Morelos, nos comentan, es el exsenador Miguel Lucía Espejo (Morena), otrora hombre fuerte en la Subsecretaría de Gobernación en tiempos de su compadre Rabindranath Salazar. Sin embargo, nos dicen que ahora don Miguel anda en el grupo de apoyo de la candidata morenista a la alcaldía de Cuernavaca, Alejandra Flores Espinoza, con la esperanza de que, si gana, logre un espacio en su gabinete, porque no es un secreto que desde hace tiempo las oportunidades se le terminaron, cuando don Rabindranath salió de Segob y fue relegado de la candidatura a gobernador de Morelos. ¡Auch!

