Pone PRI “puerta trasera” para renuncias de militantes

Como dicen que “ni la burla perdona”, nos cuentan que, en Sinaloa, la lideresa estatal del PRI, Paola Gárate Valenzuela, instaló en la sede tricolor dos urnas, una para afiliación y otra para los priistas que quieran renunciar a su militancia, en la que decía: “para embajadas, magistraturas y cargos en gobiernos de Morena deposite su renuncia aquí”. Nos detallan que “el detalle” no fue muy bien visto entre los tricolores, pues es un tema sensible debido a que han salido varios militantes de cepa, como el exlíder estatal y exalcalde de Culiacán, Jesús Valdés Palazuelos, y eso pone de malitas a doña Paola, quien dejó en claro que “le quitan mucho tiempo los que se van del partido enviándole por escrito sus renuncias”, ya que ella tiene cosas más importantes qué hacer. ¿De qué murieron los quemados?

Piden “airecito” para hospitales

A quien traen en la mente en Veracruz, nos comparten, es al director del IMSS, Zoé Robledo Aburto (Morena), aunque no por las mejores circunstancias, pues usuarios le pidieron un poco de atención para la infraestructura de por allá. Nos detallan que en la mayoría de las clínicas y hospitales del Seguro Social del puerto, el aire acondicionado no funciona, por lo que docenas de derechohabientes deben soportar las altísimas temperaturas afuera y adentro, por la ola de calor, pero además se han viralizado imágenes de los enfermos en las camas de hospitales con ventiladores que son traídos por sus familiares, lo que ha incrementado la molestia, y no faltan los que preguntan con ironía si ¿esos son los hospitales “estilo Dinamarca” que quieren? ¡Uff, qué calor!

Coquetea alcalde con escaño

El que anda “muy voluntarioso” en Nuevo León, nos comentan, es Miguel Treviño de Hoyos (independiente), alcalde de San Pedro Garza García (el municipio más rico de toda Latinoamérica), pues se dio “su baño de pueblo” al escaparse a los municipios de la zona sur de Aramberri y Mier, y Noriega, que son de los más pobres de la entidad, donde donó mobiliario para bibliotecas y apoyó el equipamiento de seguridad con una cuatrimoto, pero sus detractores aseguran que don Miguel “no da paso sin huarache”, pues busca ser senador por el estado para 2024 y hasta anda “echándole miradas coquetas” a Movimiento Ciudadano para enfundarse en el color naranja. A ver si le sale la jugada. ¡Ajúa!