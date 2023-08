Pleito de priistas en Hidalgo salpica a exgobernador

Los que siguen “de la greña” en Hidalgo, nos cuentan, son los priistas y expriistas, y el último combate lo prendió el dirigente tricolor Marco Antonio Mendoza Bustamante, quien se pronunció para que se investigue al exgobernador Omar Fayad Meneses, quien recientemente renunció a su militancia tricolor, en la llamada estafa siniestra. Nos detallan que don Marco “clavó el aguijón”, pues señaló que es clara la existencia de una red de corrupción de alto nivel, de la que era imposible no estuviera enterado don Omar, y exigió que se investiguen a fondo los hechos, o como dicen, que sigan jalando el cordón de la madeja. ¡Qué tal!

Delegado ve el agua de lejitos

El que aplica “no me toquen ese vals” en Chihuahua, nos comparten, es el delegado de programas federales Juan Carlos Loera de la Rosa (Morena), pues cuando le preguntan o le hablan sobre la crisis del agua que se avecina por el conflicto con Tamaulipas asegura que no tiene información ni quiere meterse en el tema. Nos indican que don Juan Carlos quedó ciscado, pues en septiembre de 2020 no le fue bien cuando se metió en ese asunto, pues hasta una camioneta le quemaron los productores chihuahuenses, por lo que ahora mejor hace “oídos sordos” y se justifica diciendo que hay mucha simulación e intereses económicos de por medio y ahora prefiere “ver los toros desde la barrera”.

Altas temperaturas en BCS encienden el enojo de la población

Nos platican que en Baja California Sur “el pueblo sabio” está calientito por las altas temperaturas de 40 grados que se registran, pero más por la escasez de agua y los apagones de luz, en los que de la CFE, no se ven ni sus luces. Nos indican que a varios irritaron las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su pasada visita dijo que eran falsas esas denuncias, y más tardó en irse que en registrarse nuevos apagones, mientras el gobernador Víctor Castro Cosío (Morena) sólo se hace el sorprendido y avienta la bolita, por lo que aumentaron las críticas, porque mientras la gente no soporta el calor, él se la pasa muy fresco acudiendo a partidos de futbol. ¡Pura vida!