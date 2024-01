Pese a retención de empleados, Salomón Jara “no dice ni pío”

Desde Oaxaca, nos platican que el gobernador Salomón Jara Cruz (Morena) aplicó la sabiduría popular de “no oigo, no oigo, soy de palo”, pues pese a que más de 200 trabajadores de su administración fueron tomados como rehenes por manifestantes que exigían su intervención para solucionar un conflicto agrario y una presunta invasión de tierras, don Salomón no se dio por aludido y no dedicó al menos un post en redes sociales a los cientos de empleados estatales retenidos por más de 24 horas en el cuartel de la Policía Estatal; ni siquiera, tras los llamados del sindicato para que interviniera de forme urgente. Al parecer, nos indican, don Salomón sigue los pasos del presidente Andrés Manuel López Obrador y teme que le falten al respeto. ¡Auch!

Chofer misterioso en auto de edil

El que se encuentra “en el ojo del huracán” en Puebla, nos cuentan, es el presidente municipal de San Juan Tianguismanalco, Martín Zanes Cortés (PVEM), a quien le gusta eso de los arrancones ilegales con autos deportivos. Sin embargo, nos señalan que “la cosa pasó a mayores” el pasado martes cuando el auto deportivo de don Martín, un Nissan 370Z, color blanco, atropelló a un joven de 23 años, quien falleció, y la persona que conducía el vehículo huyó del lugar del accidente, informó la fiscalía del estado, además de confirmar la identidad del propietario del auto, pero hasta ahora don Martín sólo ha negado haber sido el tripulante, además de que, para “evitarse un susto”, prefirió no asistir a eventos oficiales esta semana. ¿Será que sea su última carrera?

Funcionario a la defensiva

El que anda “muy envalentonado” en Zacatecas, nos dicen, es Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de David Monreal Ávila (Morena). Nos relatan que el ayuntamiento de Huejuquilla el Alto, en Jalisco, encabezado por la alcaldesa Gloria Moreno Muñoz (PRI), emitió un comunicado donde se alerta a sus pobladores a extremar precauciones al viajar por carretera, ya que en los tramos del municipio zacatecano de Monte Escobedo han ocurrido robo de vehículos, lo cual enfureció a don Rodrigo, quien de inmediato, en redes sociales, acusó de mentir a ese ayuntamiento, argumentando que la fiscalía zacatecana no tenía ninguna denuncia al respecto, aunque se le olvidó la diplomacia y entablar trato directo con doña Gloria para checar la información y asegurarse de que las víctimas no denuncian por miedo. ¡Un té tila para don Rodrigo!