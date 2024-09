Pelean gubernatura de Jalisco con guerra de declaraciones

Nos cuentan que, mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no resuelve si se anulan o no los comicios en Jalisco, el gobernador electo Pablo Lemus Navarro (MC) decidió entrarle a “la guerra de declaraciones” como si todavía siguiera la campaña. Nos relatan que la excandidata de Morena, Claudia Delgadillo González, anda pregonando “a los cuatro vientos” que habrá una nueva elección y se está preparando para ella, por lo que don Pablo no se podía quedar callado y llama a sus simpatizantes a defender su triunfo y aseguró que a doña Claudia “no la pela su partido ni su tocaya, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Gana don Pablo este round también?

Mueven los Monreal sus piezas

Donde sigue el movimiento de fichas como en el ajedrez, nos cuentan, es en el gobierno de Zacatecas, pues a un mes de que Humbelina Elizabeth López Loera renunció a la Secretaría de la Función Pública por “razones familiares”, el gobernador David Monreal Ávila (Morena) otorgó este encargo al diputado local Ernesto González Romo (Morena), a quien se identifica como incondicional del grupo de Ricardo Monreal Ávila. Nos explican que don Ricardo ha colocado a dos alfiles en puestos de primer nivel en el gobierno de su hermano, ya que hace un año empujó a Rodrigo Reyes Mugüerza a ocupar la Secretaría General de Gobierno y se ha convertido en el escudero y apagafuegos de los problemas de don David. ¿Será que están planeando la ruta de la sucesión para 2027?

Sin rector el Colegio de Veracruz

El que se despidió “sin pena ni gloria” en Veracruz, nos comentan, fue el rector del Colegio de Veracruz (Colver), Mario Mijares Sánchez, académico que fue duramente cuestionado por sus presuntas alianzas con los liderazgos morenistas de la línea dura. Nos relatan que su cese fue por órdenes del gobernador Cuitláhuac García (Morena), aunque hay quien dice que lo hizo demasiado tarde pues don Mario destruyó una institución académica que en poco tiempo iba ganando respeto y la convirtió en un refugio de morenistas cursando maestrías o doctorados sin los mínimos estándares. ¡Zas!