Para evitar “mano negra”, Javier May designa a subsecretarios

El que sorprendió “a propios y extraños” en Tabasco, nos platican, es el gobernador electo Javier May Rodríguez (Morena), quien “le amarró las manos” a su gabinete, tras decidir que sólo habrá dos subsecretarios en cada secretaría. Por si no fue suficiente, nos indican que don Javier señaló que él será quien “palomee” a los que ocuparán los cargos, dejando a los nuevos funcionarios sin opción a colocar a sus familiares, amigos y allegados, como era costumbre, e incluso a través de redes sociales serán anunciados los nombramientos, así que, aunque el secretario y subsecretario no se conozcan, tendrán que trabajar juntos como sea. “Donde manda capitán, no gobierna marinero”.

Lo odian “con odio jarocho”

Desde Veracruz, nos cuentan que nada bien cayó en los morenistas que el senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez haya podido rendir protesta como legislador “muy feliz y son- riente”, a pesar de que hicieron hasta lo imposible para impedirlo con acusaciones y órdenes de aprehensión en su contra. Nos señalan que en la búsqueda de culpables una parte de morenistas pretenden señalar a la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadans, mientras otros acusan que los responsables son un par de “lidercillos” guindas que “se vendieron” como expertos jurídicos y que engañaron a la gobernadora electa Rocío Nahle García (Morena) al hacerle creer que eran “los mejores operadores del mundo mundial”. ¡Qué tal!

Y ¿dónde se fue el dinero?

Donde “hay más preguntas que respuestas”, nos comentan, es en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), luego de que el rector Jesús Octavio Pimentel Martínez reconoció que la institución arrastra una deuda de 800 millones de pesos, en parte por concepto de pensiones y del sindicato. Sin embargo, nos indican que varios se preguntan por qué más allá de reconocer el pasivo e irregularidades, no se anuncia una investigación al exrector de la máxima casa de estudios, Salvador Hernández Vélez, quien ha optado por esconderse para no enfrentar el escrutinio público. ¿Se animará don Octavio a jalar la madeja?