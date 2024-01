Oculta funcionario de Jalisco inversión en empresa fraudulenta

El que “no tuvo su mejor inicio de año” en Jalisco, nos cuentan, fue el encargado del gabinete de seguridad, Ricardo Sánchez Beruben (MC), pues anda “como en casa de jabonero, cuando no cae, resbala”. Nos detallan que don Ricardo quedó mal parado por ser una de las víctimas del fraude millonario de la empresa Yox Holding (que prometía a sus inversionistas intereses muy superiores a los bancarios), pero lo peor para don Ricardo es que se puso en la mira de la contraloría estatal debido a que reconoció que las inversiones que tenía en la fraudulenta empresa eran desde 2020 y, ¡oh sorpresa!, éstas no aparecen por ningún lado en su declaración patrimonial, lo que lo pone en una situación comprometida. ¡Ojalá use amuletos!

Buscan colarse en Morena expriistas de Hidalgo

Desde Hidalgo, nos cuentan que en Mineral de la Reforma se aplica eso de “de la moda lo que te acomoda”, pues el alcalde Israel Félix Soto y su secretario particular, Guillermo Sanjuanero Maldonado, andan buscando acomodo luego de haber renunciado al PRI hace unos meses. El que “abrió sus cartas”, nos detallan, fue don Guillermo, pues durante la visita de la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, aprovechó para ir “en modo fan” y tomarse su foto con la exjefa de Gobierno. Aunque los que saben aseguran que se hizo presente para cerrarle el paso a la esposa de don Israel, Shadia Martínez Lozada, quien aspira a ganar la alcaldía, pero los morenistas en el estado “no ven con buenos ojos” que se quede en el lugar de su esposo. ¡Qué tal!

Desaprovecha alcalde distinción

Desde Morelos, nos comparten que el alcalde de Xochitepec, Roberto Gonzalo Flores Zúñiga (PRI), será recordado por obtener el distintivo de Pueblo Mágico y perderlo en un trienio, pero lo peor es que quiere la reelección. Nos relatan que varios critican que don Roberto no supo identificar las áreas de oportunidad de la distinción, pues tiene al municipio con calles empedradas y sucias, en pésimas condiciones los caminos que conducen a los cañaverales y exhaciendas (fuente principal de atracción turística), y de la seguridad pública ni hablar, además de que cuando se le cuestiona endosa la responsabilidad al gobierno del estado. ¡Sin palabras!