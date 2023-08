No intercambian ni una mirada las precandidatas de Guanajuato

Donde se prendieron las alertas, nos cuentan, es en el PAN Guanajuato, luego del desaire que se dieron sus principales cartas a la gubernatura, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, y la secretaria de Desarrollo Social y Humano del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, previo al foro del Frente Amplio por México, celebrado en León. Nos relatan que antes de iniciar el evento, a pesar de que las sentaron juntas, no cruzaron ni una mirada y aprovechaban cualquier momento para saludar a todo el que pasaba para evitar toparse, lo que generó preocupación entre panistas, pues dejó entrever que “entre ellas se pasan, pero no se tragan”, pese a que se pregona la unidad. ¿Será que no se vieron?

Exrector pone freno a detención

Desde Hidalgo, nos platican que quien “puso sus barbas a remojar” es el exrector de la máxima casa de estudios del estado, Adolfo Pontigo Loyola, pues la procuraduría estatal anda tras sus pasos muy de cerca. Nos detallan que el encargado del despacho de la fiscalía, Santiago Nieto Castillo, informó hace unas semanas que había dos investigaciones por enriquecimiento ilícito y peculado que ascienden a 132 millones de pesos, por lo que don Adolfo aplicó el “hombre prevenido vale por dos” y desde ahora solicitó un amparo para evitar ser detenido, lo cual se ha vuelto un instrumento legal muy solicitado últimamente en la entidad, aunque varios le recuerdan al exrector que “el que nada debe, nada teme”. ¡Zas!

“Jalón de orejas” a líder estatal

Nos comentan que, en Nuevo León, el dirigente del PAN estatal, Hernán Salinas Wolberg, se llevó su “jalón de orejas” por parte del dirigente nacional Marko Cortés Mendoza, luego del evento del pasado fin de semana del Frente Amplio por México, porque el PRI “les está comiendo el mandado” en el estado a pesar de todo. Nos indican que don Marco les pidió que en los días que faltan de precampaña inviten a sus familiares y amigos, y demuestren la fuerza que tiene el partido, pues si aflojan el paso se quedarán con las manos vacías, por lo que varios consideran que don Hernán deberá redoblar el paso si quiere hueso para 2024. ¡Qué tal!