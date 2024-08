Morenistas dan máxima prioridad a decretar el “Día del mango”

Donde se armó la polémica, nos cuentan, fue en Colima, luego de que el diputado local José de Jesús Dueñas García (MC) se quejó amargamente de que la mayoría de Morena en el Congreso local rechazó el punto de acuerdo que propuso para que la gobernadora Indira Vizcaíno Silva (Morena) emitiera una declaratoria de emergencia por la alta incidencia de dengue en la entidad. Sin embargo, nos señalan que el problema es que para los morenistas había “asuntos más prioritarios” que lo propuesto por don José de Jesús, como aprobar el decreto que establece que, a partir de ahora, cada 9 de mayo será el “Día estatal del mango” y aunque parezca broma, no lo es. ¡El México de la 4T!

Se acuerdan de carreteras, ¡por fin!

Como dicen que “la intención es lo que cuenta”, nos platican que al gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío (Morena), no le gustó la presión ciudadana por la falta de mantenimiento a la carretera transpeninsular y, tras meses de reclamos, anunció una inversión de 17 millones de pesos. Nos relatan que para no quedar tan mal, don Víctor justificó que no se había hecho nada debido al retiro del presupuesto federal, pero en los pasillos se comenta que le caló que un grupo de ciudadanos hizo circular en redes sociales un mapa de advertencia vial, enlistando la ubicación de los baches por tramos y kilómetros, lo cual no le gustó a don Víctor y de inmediato anunció los recursos. Como dice el clásico, ¡haiga sido, como haiga sido!

Inicia “segundo round” por alcaldía

El que podrá “conciliar el sueño” (al menos un tiempo) en Sinaloa, nos comparten, es el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros (Morena), luego de que el Tribunal Electoral del Estado confirmó la validez de la elección en su municipio y obtuvo su reelección, a pesar de que fueron anuladas 11 casillas, con 2 mil 193 votos a su favor. Nos cuentan que don Gerardo estaba tan impaciente que hasta acudió a la sesión del Tribunal, aunque, nos dicen, su descanso será temporal, pues su contrincante de la alianza Fuerza y Corazón por Sinaloa, Domingo Vázquez Márquez (PRI), busca “volver a la carga” por medio de los tribunales federales. ¡Zas!

