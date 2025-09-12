¿Ministro presidente Hugo Aguilar apagará el fuego en Veracruz?

La reciente visita a Veracruz del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, nos platican, dejó una andanada de lecturas políticas. En teoría, nos indican, don Hugo acudió a la instalación de la Sala Regional del Tribunal Electoral Federal, aunque lo que “movió el avispero” fue el encuentro que sostuvo con la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rosalba Hernández Hernández, y la gobernadora Rocío Nahle García (Morena), pues varios se preguntan si sólo fue cortesía o su visita fue para “calmar las aguas” y acabar con el pleito que varios traen contra doña Rosalba, a quien tienen “amarrada de manos” en lo administrativo y en lo político. ¡Qué tal!

“Cacería de brujas” en Sonora

El que “anda con la espada desenvainada”, nos cuentan, es el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño (Morena), en contra de los exfuncionarios de su antecesora, ahora embajadora de México en Panamá y morenista, Claudia Pavlovich Arellano. Nos detallan que don Alfonso “sacó la lupa” para perseguir a varios excolaboradores de primer nivel y en la primera tanda cayeron los exsecretarios de Educación y Cultura José Víctor Guerrero y Ernesto de Lucas Hopkins, pero hay otros, como Erik Iván Jaimes Archundia (PRI), senador suplente de Manlio Fabio Beltrones (PRI) y exdirector jurídico de doña Claudia, a quien le suspendió de forma definitiva la Notaría Pública Número 114, por lo que “hay fila” para buscar amparos. Como dicen, “el miedo no anda en burro”. ¡Auch!

Urgen a “poner lupa” en verificentros

Desde Tlaxcala, nos comparten que cada día aumentan las inconformidades por sanciones y clausuras en Centros de Verificación que forman parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) de la Ciudad de México. Nos explican que las quejas no sólo son por las supuestas anomalías detectadas en 20 de 34 centros de verificación, sino por discrepancias en el número de centros registrados en dependencias estatales y federales y hasta quejas legales que llegaron a tribunales, por lo que surgen voces que piden a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros (Morena) “poner la lupa” sobre la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado, encabezada por Iván García Juárez, quien es integrante de la llamada Legión Extranjera que llegó al estado. ¿Escuchará doña Lorena o volteará para otro lado?