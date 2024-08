Malas referencias persiguen a Rutilio Escandón

El que está más que listo para “brincar de nivel”, nos platican, es el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas (Morena), pues está en espera de saber qué posición ocupará en el próximo gobierno de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, quien asegura que algunos exmandatarios se sumarán a su proyecto. Sin embargo, nos indican que en la entidad el sentir popular es que don Rutilio les “queda a deber”, porque se ha perdido la tranquilidad en el estado y “nada de muertito” ante la violencia, por lo que varios cuestionan ¿cuáles son sus cartas de presentación? Porque en las calles se asegura que “nomás no dio el ancho”. ¡Auch!

MC pondrá “toda la carne al asador”

Desde Nuevo León, nos cuentan que la novela por la alcaldía de Monterrey todavía no se termina, a pesar de que el Tribunal Estatal Electoral resolvió a favor de Adrián de la Garza Santos (PRI). Sin embargo, nos relatan que en el último capítulo Movimiento Ciudadano (MC) aún no se rinde y busca sacar “sus últimos dos comodines”: uno es ir a la Sala Regional federal y “si no pega el chicle”, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que “le ha quitado el sueño” a don Adrián que no disfruta de su —hasta ahora— triunfo, aunque los que saben se preguntan si le alcanzará al partido naranja el tiempo para hacerlo antes del 31 de agosto en que tomen posesión los ediles. ¡Auch!

Dejan a edil sola en batalla electoral

La que “prende cuanta veladora tiene a la mano” en Sinaloa, nos comentan, es la alcaldesa con licencia de Navolato, Margoth Urrea Pérez (Morena), quien busca la reelección y no ha regresado a su cargo hasta que no se resuelva el resultado de la votación, pues fue derrotada por sólo 12 votos. Nos indican que a doña Margoth “le regresó el alma al cuerpo” luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó contabilizar 29 boletas que quedaron fuera y podrían revertir el resultado, pero el problema es que doña Margoth siente que en su partido la ha dejado andar sola “de arriba para abajo” en los tribunales y más parece que los morenistas desean que no continúe en el cargo. ¡Zas!

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.