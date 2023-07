Malas compañías; arrestan a primo cercano de diputado morenista

Al que “le llueve en su milpita” en Veracruz, nos cuentan, es al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, el morenista Juan Javier Gómez Cazarín. Nos relatan que primero le tumbaron a su amigo y aliado, el exalcalde de Lerdo de Tejada, el panista Hermas “N”, quien fue aprehendido como presunto responsable de desaparición forzada de personas y, luego, este fin de semana fue detenido su primo Juan Pablo Cazarín Nieves, quien es empleado del Congreso desde hace tres años, por andar con un arma de fuego y haciendo desmanes en el sur veracruzano, por lo que algunos le recuerdan a don Javier que “aquel que siembra vientos, cosecha tempestades”. ¡Qué bonita familia!

Presentan “Barbie magistrada”

Donde varios se quedaron “con la ceja levantada”, nos comentan, es en Aguascalientes, porque parece que “la fiebre de Barbie” llegó al Tribunal Electoral del estado. Nos relatan que el magistrado Jesús Ociel Baena, identificado como no binario, grabó un TikTok en el que se le ve entrando al salón de sesiones con atuendo rosa, falda y zapatillas de tacón, cargando una muñeca y pregunta: “¿Cómo que le Barbie Magistrade no existe?, ¡sé lo que quieres ser!”, al tiempo que avanza hasta el estrado, donde toma el mazo, se lo pone a la muñeca de juguete y termina diciendo “la que juzgue”. Si bien el video ha tenido buena aceptación, no faltaron los haters que lo criticaron y le pidieron mejor ponerse a trabajar en juicios pendientes. Cuestión de enfoques.

¿Y si toca que sea candidata?

Donde “se están tronando los dedos” los partidos políticos, nos comentan, es en Yucatán si les toca que en la elección de 2024 sean mujeres candidatas a la gubernatura, pues parece que en Morena y en el PAN no “hay muchas manos levantadas”. Nos detallan que con los morenistas varios políticos están más que apuntados para ser el abanderado, pero sólo la presidenta estatal y exalcaldesa de Valladolid, Alpha Tavera Escalante, “echó miradas coquetas”, pues ha indicado que, si se lo piden, se sacrificaría y aceptará ser la candidata, pero en el caso del PAN, las cosas no pintan tan bien, porque no ha habido “quien se lance al ruedo” y la única que se ha destapado es la diputada federal Cecilia Patrón Laviada, pero para la alcaldía de Mérida. ¿Quién dice yo?