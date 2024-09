Los Yunes incomodan hasta a los morenistas de Veracruz

Los que quedaron como “daños colaterales” de la reforma judicial en Veracruz, nos cuentan, fueron la gobernadora electa Rocío Nahle García (Morena) y el mandatario actual Cuitláhuac García Jiménez (Morena), luego “del relajito” que armaron en el Senado los aún panistas, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo el exalcalde de Boca de Río, Miguel Ángel Yunes Márquez. Nos recuerdan que, para don Cuitláhuac como para doña Rocío, los “Yunes panistas” son “los enemigos número 1”, pero tras ser arropados por los morenistas, algunos aseguran que a los góbers no les quedará de otra que dar su mejor sonrisa y “tragar sapos”, pues en un futuro podrían ser compañeritos de partido. ¡Ver para creer!

¿Extinguen al sol azteca?

Desde Michoacán, nos platican que “el engrane” político para que la senadora perredista Araceli Saucedo Reyes se uniera a la bancada de Morena fue el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena), quien “tejió fino” para que doña Araceli tomara la decisión, a pesar de las críticas, para inclinar la balanza a favor de la 4T, antes de la discusión de la reforma judicial. Ahora, nos indican que varios hacen apuestas para ver si “la onda expansiva” llegará al Congreso local (el cual arranca actividades este 15 de septiembre), pues la duda es si “lo que queda del PRD” se extinguirá “como fuego olímpico” del que fuera otrora uno de sus principales bastiones políticos. ¡Ah, que tiempos aquellos!

Obtiene PVEM su nuevo bastión

Como dicen que “de poco en poco se logra todo”, nos comparten que en San Luis Potosí el PVEM se ha convertido en la fuerza dominante, con 26 de las 59 presidencias municipales ganadas en las pasadas elecciones, pero además en las últimas semanas ha logrado sumar a sus filas 10 ayuntamientos más, dejando sin fuerza a partidos locales como Nueva Alianza (NA) y Conciencia Popular (CP). Nos detallan que “las más recientes adquisiciones” de los verdes fueron los ediles electos de Coxcatlán, Omar Alberto Soni Bulos, que era de MC; de Salinas Hidalgo, Antonio Venancio Páez Galván, ex de CP; de San Nicolás Tolentino, Alejandra Ortiz Salas, ex de Morena, y de Ciudad Maíz, Rosa Angélica Martínez Linares, ex de NA. ¡El nido del tucán!