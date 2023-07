Lideresa del PRI se va contra sus diputados

A la que le gustó eso de “abrir nuevos frentes” en Sinaloa, nos cuentan, es a la dirigente del PRI, Paola Gárate Valenzuela, pues se fue contra los diputados locales que quedan “tirándoles la pedrada” de que militantes se quejaron de ellos “por actitudes contrarias a los postulados y normas estatutarias”, y amagó con expulsarlos. Nos indican que la furia de doña Paola es porque los diputados no atienden sus llamadas y se van por la libre en los acuerdos parlamentarios y, en contraparte, los legisladores no reconocen su liderazgo porque no perdonan que el CEN haya intervenido en su designación y por eso, como decía Mandibulín, “nadie la respeta”. ¡Ouch!

Las “superpatrullas” de Guanajuato

Desde Guanajuato, nos platican que varios cantaron quién pompó las patrullas Camaro de la policía estatal que circulan en León. Sin embargo, nos explican que las unidades son los autos deportivos asegurados en el operativo Golpe de Timón, donde fue detenido José Antonio Yépez, El Marro, líder fundador del Cártel de Santa Rosa de Lima, y las cuales ahora patrullan en zonas urbanas, comerciales o en eventos relacionados con hechos criminales, pero lo que varios cuestionan es por qué el titular de la dependencia, Álvar Cabeza de Vaca, no da cuenta del rendimiento de esos vehículos en la lucha contra de la delincuencia, y que en la parte posterior llevan escrita la frase “Sacrificio y Lealtad”. ¡Qué tal!

Invade “grilla” a universidad

Al que más de uno le pide una explicación, nos comparten, es al rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Octavio Castillo Acosta, luego de que trabajadores docentes y administrativos fueron obligados a acudir al evento de Adán Augusto López (Morena) en el edificio central de la máxima casa de estudios. Nos relatan que la molestia fue porque los trabajadores universitarios fueron citados e incluso se les realizó pase de lista y les pidieron entregar fotografías de evidencia, lo cual no hacen ni para las clases, y aunque en el estado el SNTE va perfilándose con Claudia Sheinbaum (Morena), el equipo de don Adán presume que “tienen un as bajo la manga” con los universitarios. ¡Zas!