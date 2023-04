Incomoda alcalde con festival del globo

Desde Sinaloa, nos cuentan que está fuerte la polémica en Culiacán por la decisión del alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil (Morena) de organizar un festival del globo en la presa Sanalona, en un paraje conocido como el Narnia mexicano. Nos explican que grupos ecologistas pusieron el grito en el cielo, pues señalaron que esa zona es considerada reserva natural y debe ser protegida, pero don Juan asegura que tiene todos los permisos y habrá espectáculos musicales, con la participación de Café Tacvba y Río Roma, juegos, eventos gastronómicos y se espera una asistencia de más de 80 mil personas; sumado a eso, nos dicen, no falta quien exige que los 7 millones que costará el festival mejor lo invierta en un buen servicio de limpieza para el municipio. ¡Ouch!

Panista vs expanista

Como dicen que “para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo”, nos comentan que en Nuevo León el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Carlos de la Fuente Flores (PAN), anunció que denunciará ante la Fiscalía Anticorrupción al alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava Rivera, quien hace unos meses era panista, pero ya es de Movimiento Ciudadano. Nos detallan que don Carlos exige que don Jesús pida licencia mientras es investigado, pues lo acusa de utilizar a un prestanombres para comprar un terreno de 8 mdp a nombre de Mario Alexis Sánchez Cueto, excolaborador del municipio, quien percibía un sueldo mensual no mayor a 12 mil pesos y en su declaración patrimonial no enlistó propiedades ni ingresos. ¡Qué tal!

De aliados a rivales

Quien ya se olvidó de sus raíces en Sinaloa, nos platican, es Serapio Vargas Ramírez (Morena), pues desde que es diputado local y presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios no congenia con sus antiguos aliados, pero tampoco evita que se manifiesten por los precios del maíz y trigo. Nos detallan que don Serapio arremetió contra los campesinos, con todo y palabrotas, en una reunión pública, al decir que se estaban rajando por no aceptar lo que se les paga, lo que encendió los ánimos por parte de los trabajadores del campo y en una manifestación alistaron varios cartones de huevo para lanzárselos a don Serapio, quien prefirió esconderse y no ser blanco fácil. ¿Quién fue el que se rajó?