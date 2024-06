¿Hermano de AMLO en gabinete de Javier May?

Donde hay mucha expectación, nos platican, es en Tabasco, pues este lunes el gobernador electo, Javier May Rodríguez (Morena), dará a conocer a parte del gabinete que entrará en funciones el 1 de octubre. Nos indican que, como era de esperarse, más de uno de sus amigos y compadres se ha comenzado a promocionar como el o la elegida para “tal o cual” secretaría, pero lo que sí ha trascendido es que José Ramiro López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, ocupará cargo en el nuevo gobierno y hasta podría ser el próximo secretario de Gobierno, además de que un hermano del actual director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, estaría a cargo de las finanzas del estado. ¿Quiénes más serán los tapados?

Prensados por alcaldía zacatecana

Donde continúan “bien prensados de las greñas”, nos cuentan, es en Zacatecas, pues el actual presidente municipal de la capital, Jorge Miranda Castro (PVEM-Morena), quien buscaba la reelección, no termina de digerir la derrota que le propinó el candidato de la alianza opositora, el panista Miguel Varela Pinedo. Nos detallan que sus respectivos equipos jurídicos llevan una encarnizada batalla legal y mientras el defensor de don Jorge afirma que están por tumbar la elección, don Miguel “ni suda ni se acongoja” y advierte que “algo oculta” don Jorge que no quiere que le descubran cuando salga del cargo y ahora quieren “robarle en la mesa lo que no ganaron en las urnas”. Así va la novela de: “Dos alcaldes y un ayuntamiento”. ¿Quién ganará el ayuntamiento?

Pide edil electo dejar “la casa limpia”

El que anda en Tamaulipas con “la espada desenvainada”, nos comparten, es el alcalde electo de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado (PAN), pues lanzó una advertencia a todos los proveedores de la actual administración de que cuando asuma el cargo no pagará facturas que deje pendientes el actual alcalde Joel Eduardo Yáñez Villegas (Morena). Nos indican que el aviso de don Miguel Ángel fue bien tomado por sus seguidores en redes sociales, quienes incluso le propusieron “una limpia total”: que cambie a todo el personal del actual ayuntamiento, haga una auditoría exhaustiva, cheque bien los pagos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y verifique que se le pague al personal que se despida. ¡Sobre aviso no hay engaño!