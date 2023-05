Gobierno de Monreal aplica con la violencia “si no lo vi, no pasó”

Desde Zacatecas, nos platican que el gobierno de David Monreal Ávila (Morena) está como Santo Tomás: “hasta no ver no creer”. Nos relatan que en los últimos días circularon videos en redes sociales de ciudadanos denunciando narcobloqueos en la carretera federal 23 y balaceras en el municipio de Tepetongo, pero en el reporte oficial de seguridad estatal no sólo se minimiza la situación, sino que se desacreditaron los hechos al asegurar que las fuerzas de seguridad verificaron que todo está “en calma” en esa zona y, “al no encontrar personas muertas o heridas, tampoco encontraron ningún indicio que confirme un enfrentamiento” o, lo que es lo mismo, “si no lo vi, no pasó”. ¡Que no cunda el pánico!

“Poquito porque es bendito”

El que “con una pluma viste un guajolote” en Baja California Sur, nos cuentan, es el gobernador Víctor Castro Cosío (Morena) con los apoyos en zonas rurales a los pueblos originarios. Nos relatan que se difundió una gira de don Víctor, donde se entregaron paquetes de construcción a 26 familias con 10 láminas y 10 sacos de cemento, con una inversión de 318 mil pesotes, además de su foto bajo el rayo del sol. Sin embargo, nos dicen que varios criticaron al góber, porque teniendo un presupuesto anual de 40 millones de pesos para publicidad, destinó tan poquito para ayudar a esa población que está sumida en la pobreza y no faltó quien con ironía le soltó “pues gracias por la generosidad. No se vayan a tambalear las finanzas con tremendo gastazo”. ¡Zas!

Jala con “melón y con sandía”

El que “perdió la brújula” en Coahuila, nos comparten, es el candidato de Morena a gobernador, Armando Guadiana, pues unos días está “con melón y otros con sandía”. Nos indican que el pasado fin de semana, con la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum (Morena), don Armando se deshizo en elogios y afirmó que su corcholata era ella. Sin embargo, varios morenistas se quedaron con la duda, pues don Armando había señalado que su favorito era el senador Ricardo Monreal (Morena); luego se mostró zalamero con Adán Augusto López (Morena) y sólo falta la visita del canciller Marcelo Ebrard, quien “deshoja la margarita” para ir o no a Coahuila el próximo fin de semana. ¡Qué tal!