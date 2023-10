Falla, de nuevo, prevención a BCS

Nos cuentan que en Baja California Sur, las lluvias del huracán Lidia evidenciaron, de nuevo, los tropiezos en prevención de la administración del góber Víctor Castro Cosío (Morena), pues no activaron la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil para alertar a la población y ya con el agua encima suspendieron clases. Sin embargo, nos dicen que lo que más sorprendió fue que se supo de don Víctor hasta que subió a redes sociales un video comiendo “chimangos”, mientras en las colonias sacaban el agua de las casas con cubetas. Nos recuerdan que la entidad tiene nuevo subsecretario de Protección Civil, que se dijo tenía “gran su experiencia” al venir de la Coordinación Nacional de Protección Civil, pero más de uno se pregunta, “¿y qué tal que no tuviera experiencia?”

Cervantino, cultura... ¿y chinches?

El que tiene entre manos un problema de seis patas, nos mencionan, es el alcalde de la ciudad de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña (PAN), quien reconoció que ante la cercanía del Festival Internacional Cervantino, que inicia el próximo viernes, lo que en verdad le preocupa es el tema de las chinches, que ya han invadido otros municipios del estado. Nos indican que don Alejandro señaló que el tema no es banal y criticó a los diputados del Congreso local que, dijo, le han sacado a legislar los Aribnb, por lo que ahora no hay un control para verificar o fumigar. Veamos si los visitantes no se llevan de recuerdo algo más que cultura. ¡Qué tal!

Busca Eso espacio en Monterrey

Desde Nuevo León, nos dicen que muy a tiempo para Halloween ya hay muertos vivientes, y un caso es el de Adalberto Madero Quiroga quien hace 20 años fue senador, diputado local y presidente municipal de Monterrey por el PAN, cargo al que quiere regresar en 2024 con una nueva fuerza política local de su propia autoría, llamada Eso (Esperanza Social). Nos señalan que don Adalberto presume que Eso ha tenido aceptación porque la población está harta de los partidos tradicionales, como el PAN y el PRI, aunque también dirige sus baterías contra Morena, que en el estado no pinta mucho a nivel municipal. Sin embargo, nos comentan, la pregunta es si los electores quieren un nuevo experimento político... con los mismos de siempre.