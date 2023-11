Exhiben a funcionario que no terminó la carrera

Desde Sinaloa, nos cuentan que el paso de la tormenta tropical Norma, hace casi un mes, dejó daños en infraestructura del estado, pero también un damnificado en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, pues quedó al descubierto que su titular, Joaquín Alberto Landeros (Morena), recién nombrado en agosto pasado, se ostenta como arquitecto sin contar con el título universitario, y no sólo eso, sino que además arrastra varias materias de la carrera, lo que no le ha permitido titularse. Nos detallan que don Joaquín hizo “el oso” al evaluar las afectaciones por el fenómeno natural y firmar todos los oficios como arquitecto, lo que fue “carne de cañón” para la oposición, pues el PRD interpuso una denuncia y exigió que sea removido del cargo. ¿Regresarán al funcionario a las aulas?

Un turbio pasado en Nogales

Desde Sonora, nos cuentan que “el sospechosismo” anda con todo en el ayuntamiento de Nogales, luego de la salida de Miguel Ángel Morgan Huerta, director de Imagen Urbana, investigado por Estados Unidos por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa. Nos señalan que el tema removió hilos del pasado, pues en el trienio del exalcalde Jesús Pujol Irastorza (Morena) fue asesinada la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Cecilia Yépiz Reyna, y ahora su hermano Sergio Yépiz rompió el silencio desde el autoexilio de la familia en Estados Unidos para pedir a Morena que rechace el registro de don Jesús como aspirante a diputado federal, y quien presume “a los cuatro vientos” ser amigo de Claudia Sheinbaum (Morena). ¿Qué pasará en Nogales?

Piden sobriedad en Veracruz

Desde Veracruz, nos comparten que hay preocupación porque diversos liderazgos morenistas, altos funcionarios de dependencias, poderes y organismos “se la pasan en el agua”, y aunque muchos lo toman como broma, en realidad existe inquietud porque algo no anda bien en el ocaso de la administración del morenista Cuitláhuac García Jiménez. Nos detallan que son públicas “las juergas” de cuadros importantes que no están dejando bien la imagen de la 4T; incluso hay casos de algunos que cuando acuden a eventos públicos llevan hedor a alcohol, por lo que ya muchos se preguntan si se marearon con los cargos o de plano no aguantan la presión de don Cuitláhuac. ¡Salud!